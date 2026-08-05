Володимир Зеленський назвав можливу причину скорочення постачання антибалістичних ракет

У середу, 5 серпня, Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки і оборони повідомив про значне скорочення постачання антибалістичних ракет від партнерів. На думку президента, це може бути пов'язано не лише з бойовими діями на Близькому Сході.

За словами президента, у 2026 році Україна отримала від партнерів утричі менше ракет для перехоплення балістики, ніж у 2025 році. Володимир Зеленський припустив, що скорочення постачання може бути пов'язане не лише з бойовими діями на Близькому Сході. Зокрема, можливо, таким чином деякі партнери хочуть чинити тиск на Україну, щоб домогтися поступок.

«Я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу. Може, це і політичні кроки для того, щоб Україна була, скажімо так, більш поступлива. На мій погляд, і не без цього», – сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна пройшла через складну зиму в умовах скорочення постачання антибалістичних ракет, однак наразі відчувається суттєвий дефіцит.

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Водночас під час наради з військовими, представниками Міністерства оборони, Служби безпеки України та ГУР Володимир Зеленський висловив думку, що партнери мають запаси ракет для протидії балістиці, а для їх передачі Україні необхідні політичні рішення.

«Ракети в партнерів є. Важливо, щоб усе ж таки були й необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні. Це те, що може відчутно підтримати не тільки нашу країну, а й глобальний захист життя», – зазначив президент.

Нагадаємо, на тлі дефіциту антибалістичних ракет, зокрема для систем ППО Patriot, у травні 2026 року Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа та Конгресу США з проханням допомогти Україні отримати такі ракети, надіславши термінового листа.

8 липня Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявив про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot. 15 липня Kyiv Independent повідомило, що США вже почали процедуру надання Україні відповідної ліцензії, а 23 липня Володимир Зеленський повідомив, що Україна вироблятиме ракети для Patriot у співпраці із однією з найбільших оборонних компаній у світі – компанією Raytheon.

Проте 31 липня під час пресконференції Дональд Трамп заявив, що не ухвалив остаточного рішення про надання Україні ліцензії. Президент США пояснив зміну своєї позиції тим, що Україна може використати ці технології проти партнерів.