Винищувачі F-16 на озброєнні України знищили близько десятка ворожих цілей

Під час комбінованої російської атаки у ніч на 17 листопада Україна підіймала в повітря надані західними партнерами винищувачі F-16. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, що завдяки літакам вдалося збити частину ворожих ракет.

Внаслідок ворожої атаки ракетами та дронами, націленої на критичну та енергетичну інфраструктуру, є руйнування у низці регіонів України. Зокрема, постраждали Рівненська, Львівська та Волинська області, є загиблі на Одещині та руйнування на Дніпропетровщині.

Після тривалої відсутності масованих ракетних атак росіяни запустили 120 ракет різних типів та 90 ударних безпілотників. Повітряні Сили знищили 144 повітряні цілі – частину з них збили винищувачі F-16.

«Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей», – повідомив Володимир Зеленський, не уточнивши, про які саме цілі йдеться.

Президент зазначив, що за тиждень Росія атакувала Україну 140 ракетами різних типів, понад 900 керованими авіабомбами та більш ніж 600 ударними дронами. Зазначимо, лише за нічну атаку 17 листопада окупанти випустили:

гіперзвукову корабельну ракету 3М22 «Циркон»;

вісім аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

101 крилату ракету Х-101, «Калібр»;

балістичну ракету «Іскандер-М»;

чотири крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.

«Російські терористи вкотре хочуть залякати нас холодом та відсутністю світла. Знову повторюючи свої дії та намагаючись отримати від них результат. Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у неділю, 17 листопада, в окремих областях і населених пунктах України запроваджували екстрені відключення світла через масовану ракетну атаку російських військ. У Бурштині на Івано-Франківщині через ворожий обстріл зникло опалення.

У Шептицькому районі на Львівщині внаслідок падіння уламків російської ракети загорілися гаражі та автомобіль. В Добротворі загинула 66-річна жінка, ще двоє чоловіків отримали поранення. Також двоє людей загинули на Одещині.

Рівне також зазнало ракетного удару, містян попередили про можливі перебої з водопостачанням. На Волині ракета влучила в обʼєкт енергетичної інфраструктури. Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.