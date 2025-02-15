Президент відзначив, що він наразі сконцентрований на тому, щоб Україна вижила

Президент Володимир Зеленський у суботу, 15 лютого, на Мюнхенській безпековій конференції запевнив, що готовий говорити про вибори в Україні, але цього не хочуть українці через скасування воєнного стану.

Президент відзначив, що він наразі сконцентрований на тому, щоб Україна вижила, проте він готовий говорити про вибори. Однак цього категорично не хочуть українці, бо бояться, що доведеться скасувати воєнний стан.

«Я готовий говорити про вибори. Українці абсолютно не хочуть виборів, бояться, що ми втратимо режим воєнного стану, якщо будуть вибори, солдати повернуться додому і Путін окупує всю територію. Зараз ми маємо мобілізацію, ми є єдиним організмом, єдиною країною, і тому дуже важливо, щоб так було надалі», – розповів Зеленський.

Президент додав, що йому важливо зберігати єдність в Україні.

«Якщо комусь не подобається, він може вибрати інше громадянство, якщо хоче», – наголосив він.

Тим часом спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог, відповідаючи на запитання, чи наполягатимуть США на проведенні виборів в Україні цього року, зазначив, що питання треба адресувати громадянам та керівництву України.

«Питання про вибори в Україні потрібно ставити не мені, це потрібно запитувати у народу України, у керівництва країни, у Верховної Ради. Думка з цього приводу може бути у багатьох людей, але це не чиєсь рішення, це України рішення, це питання потрібно ставити всередині країни», – сказав він.

Раніше коментуючи питання журналістів щодо дискурсу про вибори в Україні, Володимир Зеленський підкреслив, що чинна влада є легітимною відповідно до Конституції України. Президент наголосив, що до мирного часу та проведення нових виборів він та чинний уряд виконуватимуть свої обов’язки.

Нагадаємо, закон України «Про правовий режим воєнного стану» забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Чергові вибори президента України мали відбутись у березні 2024 року. Однак через повномасштабне вторгнення Росії вибори перенесли до закінчення воєнного стану в Україні.