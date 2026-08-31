Зеленський обговорив з Віткоффом та Кушнером дату візиту до України

У понеділок, 31 серпня, Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Під час розмови обговорювали дату візиту представників Трампа до України. Про це повідомив Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

Володимир Зеленський назвав телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером «хорошою». Президент відзначив важливість регулярного діалогу між переговорними командами США та України. За словами президента, під час розмови вони обговорили можливу дату візиту представників Дональда Трампа до України.

«Було детально і конструктивно. Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була би дуже корисною для напрацювання рішень до миру», – написав Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський поінформував Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера про ситуацію на фронті. Президент України наголосив, що Росія не має значних здобутків на полі бою, а незначні досягнення даються «ціною величезних втрат». Також Зеленський розповів представникам Дональда Трампа про повітряні атаки росіян на Україну.

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«Стів і Джаред знають багато деталей. Команди будуть на звʼязку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації», – зазначив Володимир Зеленський.

Зауважимо, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер ще не були в Україні, але у 2025 та 2026 роках Стів Віткофф здійснив сім візитів до Росії.

У травні 2026 року Володимир Зеленський повідомляв, що вони можуть здійснити візит «на рубежі весни-літа». 29 липня президент України повідомляв, що очікує представників Трампа упродовж найближчих двох тижнів. Проте 24 серпня стало відомо, що візит Віткоффа та Кушнера до Києва перенесли через «посилення ракетних та безпілотних ударів» по столиці.