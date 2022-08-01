Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати питання щодо масової видачі повісток на блокпостах, АЗС та на вулицях. Про це йдеться у відповіді президента на відповідну електронну петицію.

Голова держави нагадав, що порядок оповіщення військовозобов’язаних про їх призов на військову службу під час мобілізації та вручення повісток (повідомлень) врегульовується відповідними актами уряду, Міністерства оборони України і Генерального штабу ЗСУ.

Згідно із Законом України «Про військовий обов'язок i військову службу» визначено, що призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами венного часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами ЗСУ та інших військових формувань

«Ураховуючи викладене, я звернувся до прем'єр-міністра України Д. Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов'язок і військову службу», – йдеться повідомленні.

Нагадаємо, що зареєстрована 29 червня електронна петиція з проханням заборонити видавати повістки на блокпостах, заправках і на вулиці вже 15 липня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Автор петиції просив голову держави розпорядитись набирати військовий резерв в першу чергу з охочих та заборонити видачу повісток у місцях, крім військкоматів.