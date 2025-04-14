Володимир Зеленський біля меморіалу загиблим у Кривому Розі 4 квітня

Президент Володимир Зеленський висловив жаль, що у США зараз панують російські наративи. Глава держави запросив до України американського колегу, щоб той міг «зрозуміти, що тут відбувається». Про це він сказав в інтерв’ю 60 Minutes на CBS News, опублікованому 13 квітня.

«Ми поважаємо вашу позицію, але, будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими планами щодо переговорів, приїдьте і погляньте на людей, цивільних, воїнів, лікарні, церкви, постраждалих або загиблих дітей… Приїдьте, подивіться, а потім будемо рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким маєте справу. Ви зрозумієте, що зробив Путін», – сказав Зеленський.

Важливо! У програмі 60 Minutes телеканалу CBS йдеться, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні загинуло 13 тис. цивільних громадян і нібито до 100 тис. українських військових.

«1700 нападів на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 атак на медичні заклади, 13 000 убитих мирних жителів і до 100 000 – українських військових», – йдеться в сюжеті 60 Minutes поміж словами президента.

Прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі журналістам спростував інформацію про те, що президент заявив про «100 тисяч загиблих» українських військових в інтерв’ю американським журналістам. З його слів, президент такої цифри не називав, як і деяких інших речей, що прозвучали за кадром.

Президент України сказав лише, що «наш народ платить найвищу ціну».

«Наш народ платить найвищу можливу ціну. Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші – все, що у нас є з фінансового боку. Але найголовніше – ми віддали [життя] наших людей», – сказав президент.

Володимир Зеленський спілкувався зі журналістами CBS News у Кривому Розі – після російської атаки там 4 квітня, внаслідок якої загинули 20 людей, включно з дев’ятьма дітьми. Російська армія завдала удару по місту балістичною ракетою, попри заяви Кремля щодо готовності до «мирного врегулювання».

«Це означає, що ми не можемо довіряти Росії. Це означає, що ми не можемо довіряти переговорам з Росією», – підкреслив Зеленський.

До слова, переглянути повне інтерв’ю українського президента можна на YouTube-каналі 60 Minutes.

Як писав ZAXID.NET, 11 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч американської та української делегацій. Під час перемовин Україна висловила готовність до повного припинення вогню вздовж всієї лінії фронту строком на 30 днів – в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими.

18 березня російський диктатор Владімір Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом погодився лише на 30-денне припинення ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури в Україні.

Наступного дня під час телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського український президент також висловив готовність припинити удари по енергетичних об’єктах.

Також Україна, Росія та США домовились унеможливити атаки на комерційні судна у Чорному морі.

Попри це, Росія продовжує атакувати цивільну та енергетичну інфраструктуру України.

11 квітня стало відомо, що президент США Дональд Трамп встановив російському диктатору Владіміру Путіну крайній строк для досягнення перемир’я з Україною – до кінця квітня.