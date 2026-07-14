Зеленський повідомив, що Росія вже має потужні балістичні ракети

Росія вже найближчим часом може отримати можливість завдавати ударів балістичними ракетами на відстань до 5000 км, що дозволить їй уражати будь-яке місто Європи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BFMTV, яке було опубліковане у понеділок, 13 липня.

За словами президента, Росія вже має потужні балістичні ракети, а поява засобів із дальністю до 5000 км є лише питанням часу.

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«Це правда, що Росія має дуже потужні балістичні ракети, і що вони мають або незабаром матимуть здатність запускати ракети на відстань до 5000 км. Це лише питання часу», – сказав Зеленський.

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Він наголосив, що за таких умов будь-яке європейське місто може опинитися в зоні ураження російських ракет, і ось чому Європі потрібна власна система протиракетної оборони.

Зеленський також повідомив, що Україна разом із вісьмома європейськими країнами працює над створенням нової системи протиракетної оборони. За його словами, вже тривають випробування нових систем ППО та ПРО. Президент зазначив, що у разі успішного завершення тестувань нову систему можуть представити вже цього року. Очікується, що вона буде дешевшою за американські комплекси Patriot, водночас забезпечуючи ефективний захист як України, так і країн Європи.

Повітряні сили успішно збивають крилаті ракети чи ударні дрони, якими РФ атакує Україну. Водночас головною проблемою для української ППО залишається саме балістичне озброєння. Для ефективного перехоплення таких цілей Україні критично необхідні додаткові ракети PAC-2 та PAC-3 до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

9 липня Зеленський повідомив, що найближчим часом Україна отримає від Сполучених Штатів Америки ракети PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.