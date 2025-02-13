Володимир Зеленський прокоментував розмову Трампа та Путіна

Володимир Зеленський прокоментував телефонну розмову президента Сполучених Штатів Америки та російського диктатора Владіміра Путіна. Президент розповів, що не сприймає це як надання Росії пріоритету, але наголосив, що розмовляти з росіянами потрібно після напрацювання плану, повідомляє «Радіо Свобода».

Володимир Зеленський зазначив, що вже провів із Дональдом Трампом три розмови й не вважає, що президент США цього разу надав перевагу Владіміру Путіну, однак зауважив, що «це неприємно». Глава держави також розповів, що зазначив під час розмови з Трампом, що обговорення, які стосуються України не можуть відбуватися без Києва.

«Я зазначив під час нашої розмови [...] Українське суспільство і європейці так реагують: передусім Україна і нічого не може бути про Україну без України. Тому ми з ним (Дональдом Трампом, – ред.) про все поговорили, була дуже хороша розмова», – розповів Володимир Зеленський.

Дональд Трамп, за словами Володимира Зеленського, також відзначив успіх України у налагодженні виробництва далекобійних дронів. Водночас глава держави зауважив, що Іран, який є союзником, Росії також має масштабне виробництво безпілотників, а тому потрібно ще більше тиснути на РФ. Також президент України заявив, що хоче аби участь у можливих перемовинах брали представники європейських країн.

«Якщо дзвінки – це дзвінки, я все розумію, але зустрічі для нас пріоритет. Україна, Америка, і тільки після таких зустрічей, після напрацювання плану як зупинити Путіна, я вважаю, справедливо тоді вже говорити з росіянами. І для нас також важливо, я вважаю, що за столом перемовин повинні бути європейці, бо ми є частиною Європи і ми обов’язково будемо у Євросоюзі. Для нас важливо, вони дуже багато допомогли», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 8 лютого газета New York Post повідомила, що Дональд Трамп провів телефонну розмову з Владіміром Путіним, під час якої російський диктатор нібито запевнив, що його «дійсно турбують» загибель людей на війні. Президент США також вкотре наголосив, що рішуче налаштований завершити російсько-українську війну.

12 лютого Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Американський президент запевнив, що під час цієї «дуже доброї» розмови впевнився, що і Путін і президент України прагнуть досягти миру.