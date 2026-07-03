Йдеться про землю під торговим центром «Прикарпаття»

Депутати Івано-Франківської міської ради дозволили продаж земельної ділянки на вул. Дністровській, 3 інвестиційному фонду «Ріверсайд», що належить співвласниці «Буковелю» Оксані Палиці. Рішення ухвалили на сесії у четвер, 3 липня.

Йдеться про 0,7 га землі поруч з Центральним продовольчим ринком, на якій розташований ТЦ «Прикарпаття». Однойменний універмаг за цією адресою у 1996 році заснувала компанія «Мавекс» з корпоративної групи «Приват».

На минулій сесії 15 травня Івано-Франківська міськрада дозволила провести грошову оцінку земельної ділянки. Згідно з рішенням, вона обійдеться новому власнику у 6,957 млн грн (без ПДВ). Квадратний метр нерухомості у центрі міста порахували за ціною 997 грн. Призначення ділянки – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

За продаж земельної ділянки на вул. Дністровській, 3 проголосували 24 депутати з 32 присутніх на сесії (1 депутат був проти, а 7 – утрималися).

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У відкритих джерелах важко знайти інформацію про продаж подібних ділянок у центрі Івано-Франківська. Однак на сайті OLX чотири ділянки загальною площею 10 сотих на вул. Набережній, що на віддалі від центру, із цільовим призначенням під ОСГ (сільськогосподарські землі) продаються одним лотом за 262,5 тис. євро, або по 13,4 тис. грн за м².

За даними YouControl, АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Ріверсайд”» належить громадянці Швейцарії Оксані Палиці. Ексдружина народного депутата Ігоря Палиці разом з сином Захаром є власниками ТОВ «Буковель».

У 2023 році компанія стала переможцем аукціону з продажу мисливського центру біля Івано-Франківська, а у 2024 році отримала права на використання бренду «Мавка» для назви нового аквапарку на території найвідомішого гірськолижного курорту в Карпатах.