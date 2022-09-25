Російський Мі-8 був знищений в Херсонській області

Підрозділи зенітної ракетної Одеської бригади збили ворожий штурмовик Су-25, який атакував їхні позиції в Херсонській області. Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту, який теж успішно знищений українськими зенітниками. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил України.

У відомстві розповіли, що за поточну добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил також збито два безпілотники-камікадзе «Shahed-136» на Миколаївщині та Одещині.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 218 гелікоптерів. Також раніше повідомлялось, що держава-терорист Росія тримає ще біля українських кордонів на території РФ, в окупованому Криму та Білорусі Близько 800 одиниць літаків та вертольотів.

Як інформував ZAXID.NET, з початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили вже 56700 окупантів і тисячі одиниць техніки.