Лише торік Зенона Врублевського реабілітували

На 100-му році життя помер діяч ОУН, ветеран дивізії «Галичина» Зенон Врублевський. Про це 2 жовтня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



«Пройшов полон і радянські табори. Боровся за Україну ще тоді, коли за саму думку про її Незалежність можна було заплатити свободою або життям. Дякую всім дивізійникам – тим, кому судилося побачити Незалежну Україну, і тим, хто віддав за неї найцінніше», – написав голова ОВА.



Детальнішу інформацію про похорон повідомлять згодом.

Нагадаємо, торік комісія при Українському інституті національної пам’яті реабілітувала 230 українців, поляків, євреїв, яких репресувала радянська влада впродовж 1917-1991 років. Серед них і Зенона Врублевського.

Він народився у Львові 17 березня 1927 року. У 16 років покинув гімназію і таємно від батьків зголосився до дивізії «Галичина». Згодом був особистим водієм полковника армії УНР Івана Ремболовича. Під час боїв у «Бродівському котлі» потрапив у полон, його вивезли до концтабору на Уралі. Після двох років перебування там йому вдалось втекти. У Львові налагодив зв’язки із підпіллям ОУН.

Зенона Врублевського заарештували 1947 року та засудили до 25 років ув’язнення та 5 років позбавлення прав із конфіскацією майна. Покарання відбував у тюрмах і таборах Свердловська, Караганди, Кемерового, Воркути. Після звільнення ще кілька років був змушений прожити у Воркуті. До Львова повернувся у 1960 році.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати