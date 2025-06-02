Вантажний бус з 34 чоловіками всередині затримали на під'їзді до кордону

Глибоцький районний суд визнав винним жителя Буковини в перевезенні у вантажному бусі за кордон 34 ухилянтів. В суді обвинувачений Ігор Барсук свою провину визнав частково. Розповів, що він теж хотів виїхати нелегально з України, однак заплатити організатору за послуги не мав чим. Тому погодився на роботу водієм для ухилянтів. Суддя призначив йому чотири роки ув’язнення.

Вантажний автомобіль Mercedes-Benz Sprinter з 34 чоловіками призовного віку всередині прикордонники виявили в березні 2024 року неподалік села Стерче Чернівецького району біля кордону з Румунією. Слідчі зʼясували, що Ігор Барсук в листопаді 2023 року змовився зі злочинцями, які шукали охочих втекти за кордон і довозили їх з різних куточків України в Чернівці. Також на їх рахунки ухилянти перераховували гроші за перетин кордону.

«8 березня 2024 року 34 чоловіка, які бажали незаконно перетнути кордон з Румунією, прибули до обумовленого місця їх збору, а саме до провулку Складського, 5 біля готелю “Форсаж 5” в м. Чернівці та відповідно до тих же вказівок самостійно відчиняли задні двері автомобіля та заходили в багажне відділення, яке не було облаштовано місцями для сидіння пасажирів», – йдеться у вироку Глибоцького районного суду від 23 травня.

Обвинувачений визнав частково свою вину. Ігор Барчук розповів, що шукав можливості виїхати з України, і знайшов у телеграмі чоловіка, який організовував такі послуги. Оскільки він не мав грошей, то погодився бути водієм буса з ухилянтами.

Суддя Глибоцького районного суду Віталій Цуренко визнав винним обвинуваченого і призначив йому чотири роки ув’язнення. Також Ігор Барсук повинен сплатити понад 18 тис. грн судових витрат. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.