20-річного нападника триматимуть під вартою

В Кременці 20-річний чоловік під час святкування свого дня народження напав з сокирою та ножем на трьох своїх знайомих. Як наслідок, чоловіків, віком 21, 27 та 33 роки, з важкими різаними та рубаними травмами доставили в лікарню. Один з потерпілих перебуває в реанімації у вкрай важкому стані. Нападника ув’язнили. В пресслужбі поліції Тернопільщини повідомили ZAXID.NET, що встановлюють причини такого вчинку.

Про серйозну бійку і різанину в одному з відпочинкових закладів поблизу Кременця, яка сталася 8 лютого, в поліцію повідомили працівники закладу та очевидці. Додзвонювачі розповіли, що один чоловік з холодною зброєю напав на кількох знайомих і травмував їх. Поліцейські, виїхавши на місце події, виявили трьох постраждалих з численними тілесними ушкодженнями, повідомили в поліції Тернопільщини. Нападник на той момент втік. Однак, під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали його. Ним виявився 20-річний житель Кременця,

Під час розслідування поліцейські встановили, що компанія святкувала день народження. Під час сварки 20-річний іменинник схопив ніж та сокиру і почав наносити ушкодження своїм знайомим. «У потерпілих медики діагностували численні різані рани шиї, рук, ніг та рубані рани кінцівок. Один із них у тяжкому стані перебуває у реанімації», – зазначили в пресслужбі поліції Тернопільщини.

Станом на 10 лютого, двоє з потерпілих мають різані рани та ушкодження середнього ступеня важкості. Ще один чоловік отримав дуже важкі травми і досі перебуває в реанімації. Його стан – критичний.

Попередньо 20-річному нападнику правоохоронці пред’явили підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Однак в поліції також повідомили ZAXID.NET, що вирішують питання про перекваліфікацію статті на замах на вбивство. Суд обрав нападнику запобіжний захід – тримання під вартою.