Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов багатодітного батька із другою групою інвалідності до ТЦК, працівники якого проігнорували його заяву на отримання відстрочки від мобілізації. Документи він надіслав поштою. Бездіяльність ТЦК суд визнав протиправною та зобов’язав розглянути отримані документи.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді, позов до ТЦК подав батько трьох неповнолітніх дітей, який також має другу групу інвалідності. Чоловік розповів, що протягом травня 2023 року-лютого 2024 року тричі звертався до ТЦК із заявами про отримання відстрочки від призову під час мобілізації, проте відповіді по суті так і отримав. Позивач хотів визнати бездіяльність ТЦК протиправною та зобов’язати розглянути подану ним заяву.

Представник ТЦК не скористався правом подати відзив на позовну заяву. Справу розглянув суддя Ростислав Кузан, який дослідив усі матеріали та аргументи. Він встановив, що чоловік долучав до заяви про надання відстрочку копію пенсійного посвідчення, довідки МСЕК, свідоцтва про народження дітей та інші документи. Востаннє житель Львівщини надсилав документи ТЦК наприкінці лютого 2024 року і, згідно з трекінгом поштового відправлення, представник військкомату їх отримав на початку березня. Проте відповіді на заяву чоловік не отримав.

Суддя встановив, що поведінка відповідача «не відповідає критерію законності та порушує право позивача на розгляд заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації». Позов жителя Львівщини задовольнили, визнавши бездіяльність ТЦК протиправною та зобов’язавши розглянути надіслану поштою заяву про надання відстрочки. Рішення суду ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що раніше виключений з військового обліку житель Львівщини виграв суд у ТЦК та визнав свою мобілізацію незаконною.