Аварія сталася біля «Маяка»

У Тернополі поліція розслідує смертельну ДТП, яка сталася увечері 12 серпня біля озера. Водій на смерть збив чоловіка, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Водій запевняв, що він не помітив пішохода, бо його засліпило сонце, повідомляли в телеграм-каналі «Файне місто».

Дорожньо-транспортна пригода сталася о 19.25 12 серпня на дамбі Тернопільського ставу. Про це повідомили в поліції Тернопільщини, 13 серпня.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля марки Peugeot рухався з центру міста в напрямку вулиці Мазепи та наїхав на пішохода. 84-річний чоловік перетинав дорогу поза межами пішохідного переходу. На місце ДТП виїхала швидка допомога, яка госпіталізувала потерпілого, однак він помер в лікарні внаслідок отриманих травм.

Поліція розпочала кримінальне провадження, відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті людини). Водію загрожує до восьми років позбавлення волі.