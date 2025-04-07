Чоловкіа затримали під час передачі йому хабаря

На Тернопільщині поліцейські затримали й повідомили про підозру посереднику, який вимагав від підприємця 8,2 тис. доларів за документи на оренду ставка в селі. Чоловік виступив посередником між бізнесменом та посадовцями сільської ради. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

39-річний житель Чортківського району за гроші пообіцяв місцевому підприємцю без проблем оформити документи на оренду сільського ставка. Також за 8,2 тис. доларів зловмисник зазначив, додатково дістане дозвіл на вирубку дерев навколо водойми, повідомили в поліції Тернопільщини.



«Договір суборенди на став мав зареєструвати реєстратор однієї з сільських рад Чортківського району. Також селищна рада мала надати дозвіл на вирубку дерев в прибережній смузі вказаного водного об’єкта», –повідомили в прокуратурі Тернопільщини в понеділок, 7 квітня.

Хабар житель Чортківщини отримав двома траншами

Підприємець погодився передати хабаря. Гроші посередник отримав двома траншами. Правоохоронці затримали підозрюваного після одержання ним всієї суми неправомірної вигоди. За процесуального керівництва прокурорів Чортківської окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (Пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за вчинення нею в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).

Також прокурори просили про запобіжний захід у виді тримання під вартою, однак суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді домашнього арешту. Якщо провину зловмисника доведуть в суді, то йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.