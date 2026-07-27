Жителі Криму задонатили на авто для 110 ОМБр

Жителі тимчасово окупованого Криму під час купівлі QR-кодів на бензин переказали гроші на пікапи для підрозділу мотопіхотного батальйону 110-ї окремої механізованої бригади. Про це у понеділок, 27 липня, повідомили у телеграм-каналі 110 ОМБр.

Як розповіли військові, жителі Криму намагалися придбати QR-коди для купівлі бензину, які мали б дозволити обійти обмеження, запроваджені через дефіцит палива. Проте гроші, які вони переказали за ці коди, пішли на закупівлю пікапів для бійців 110-ї бригади. Зазначається, що кримчани дізналися про справжнє призначення коштів уже під час спроби придбати бензин за фальшивим QR-кодом.

Бійці не розголошують подробиць, але у відеозверненні подякували Службі безпеки України, яка, за їхніми словами, «допомогла севастопольцям задонатити на купівлю автівок».

«Ми розуміємо, що Крим хоче повернутися додому, тому задля збільшення смертності російських військових на окупованій території... І бензину у вас не буде, поки жовто-блакитний стяг не здійметься над півостровом», – наголосили військові.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 1 січня 2026 року ГУР повідомило, що інсценувало загибель командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна, про яку повідомлялося 27 грудня 2025 року. Розвідники провели операцію, оскільки росіяни планували ліквідувати Капустіна та обіцяли виконавцям злочину винагороду в розмірі пів мільйона доларів. У результаті гроші, сплачені росіянами за ліквідацію командира РДК, отримали співробітники ГУР.