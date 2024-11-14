Жителі Тернопільщини сплатять понад 270 тис. грн штрафу за незаконний продаж 11 тонн спирту
Чоловік та жінка замаскували спирт під вигляд дистильованої води
Двох жителів Тернопільщини суд оштрафував на понад 270 тис. грн за незаконний продаж 11 тонн спирту, який вони маскували під дистильовану воду. Незаконну діяльність в селищі Залісці розгорнули місцевий мешканець та мешканка. Також слідство встановило, що їм допомагав ще третій співучасник, однак наразі він переховується за кордоном. В суді обвинувачені своєї вини не визнали.
Під час розслідування правоохоронці встановили, що в селищі Залісці Тернопільського району троє місцевих жителів зберігали і продавали спирт у великих масштабах. Їхню протизаконну діяльність правоохоронці викрили влітку 2023 року. Злочинна група виготовляла, розливала, фасувала і продавала етиловий спирт по всій Україні. Для продажу фальсифікату організатори створили інтернет-магазин і через онлайн продавали спирт. Відправляли підроблений продукт вантажними авто в пляшках з надписами «дистильована вода». Під час обшуків правоохоронці вилучили 11 тисяч літрів фальсифікату та 2 млн грн готівки. За словами головного поліцейського області Сергія Зюбаненка, роками деякі працівники поліції не помічали протизаконну діяльність цеху з виготовлення сурогату. За це цих працівників поліції перевели на нижчі посади.
Після завершення досудового розслідування справу передали в суд. Прокурор довів, що 3 мешканців Тернопільського району займалися нелегальним бізнесом впродовж усього 2023 року, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в четвер, 14 листопада.
«Один із учасників угруповування в травні 2023 підшукав та орендував нежитлове приміщення за адресою вул. Вишнівецька, 20 в селищі Заліщики, в якому облаштував склад і розмісти в там пластикові бочки, пляшки, шланги, електронасоси для розливання та транспортування етилового спирту. Окрім того, співучасник підшукав працівників, яких долучив до розливу незаконно виготовленого спирту», – йдеться у вироку суду.
В суді обвинувачені чоловік і жінка свою провину не визнали. Третій співучасник наразі не затриманий, оскільки переховується за кордоном, його оголосили в міжнародний розшук. Зборівський районний суд визнав винним обох обвинувачених. Організатору групи присудили максимальне покарання – штраф у розмірі 170 тис. грн, його спільниця отримала штраф у розмірі 102 тис. грн. Також у засуджених конфісковано усю незаконно виготовлену продукцію, обладнання для її розливу, транспорті засоби, якими її перевозили.