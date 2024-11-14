Злочинну групу викрили влітку 2023 року

Двох жителів Тернопільщини суд оштрафував на понад 270 тис. грн за незаконний продаж 11 тонн спирту, який вони маскували під дистильовану воду. Незаконну діяльність в селищі Залісці розгорнули місцевий мешканець та мешканка. Також слідство встановило, що їм допомагав ще третій співучасник, однак наразі він переховується за кордоном. В суді обвинувачені своєї вини не визнали.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що в селищі Залісці Тернопільського району троє місцевих жителів зберігали і продавали спирт у великих масштабах. Їхню протизаконну діяльність правоохоронці викрили влітку 2023 року. Злочинна група виготовляла, розливала, фасувала і продавала етиловий спирт по всій Україні. Для продажу фальсифікату організатори створили інтернет-магазин і через онлайн продавали спирт. Відправляли підроблений продукт вантажними авто в пляшках з надписами «дистильована вода». Під час обшуків правоохоронці вилучили 11 тисяч літрів фальсифікату та 2 млн грн готівки. За словами головного поліцейського області Сергія Зюбаненка, роками деякі працівники поліції не помічали протизаконну діяльність цеху з виготовлення сурогату. За це цих працівників поліції перевели на нижчі посади.

Після завершення досудового розслідування справу передали в суд. Прокурор довів, що 3 мешканців Тернопільського району займалися нелегальним бізнесом впродовж усього 2023 року, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в четвер, 14 листопада.

«Один із учасників угруповування в травні 2023 підшукав та орендував нежитлове приміщення за адресою вул. Вишнівецька, 20 в селищі Заліщики, в якому облаштував склад і розмісти в там пластикові бочки, пляшки, шланги, електронасоси для розливання та транспортування етилового спирту. Окрім того, співучасник підшукав працівників, яких долучив до розливу незаконно виготовленого спирту», – йдеться у вироку суду.

В суді обвинувачені чоловік і жінка свою провину не визнали. Третій співучасник наразі не затриманий, оскільки переховується за кордоном, його оголосили в міжнародний розшук. Зборівський районний суд визнав винним обох обвинувачених. Організатору групи присудили максимальне покарання – штраф у розмірі 170 тис. грн, його спільниця отримала штраф у розмірі 102 тис. грн. Також у засуджених конфісковано усю незаконно виготовлену продукцію, обладнання для її розливу, транспорті засоби, якими її перевозили.