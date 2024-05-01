Поліцейські задокументували продаж партії наркотиків вагою пів кілограма

Жителя Чернівців засудили до 9 років ув’язнення за торгівлю амфетаміном у великих розмірах. Правоохоронці встановили, що чоловік збував наркотики гуртовими партіями. Його затримали під час однієї з таких угод. Окрім ув’язнення, суд також конфіскував все майно буковинця.

Під час розслідування поліцейські Чернівців виявили місцевого жителя, який торгував наркотиками. Чоловік, віком 68 років, психотропні речовини збував переважно у великих партіях. Торгував лише амфетаміном. Проти нього порушили кримінальне провадження за торгівлю наркотиками в особливо великих розмірах. Після завершення розслідування справу передали в суд.

«Прокурори в суді довели, що 68-річний житель Чернівців налагодив незаконну схему одержання прибутку від обігу психотропних речовин. Правоохоронці задокументували факти гуртового збуту ним амфетаміну, загальною масою близько пів кілограма», – повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 1 травня.

В суді обвинувачений свою провину не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів його причетності до інкримінованого злочину. Суд визнав винним місцевого жителя. Його засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.До набрання вироку законної сили чоловік перебуватиме під вартою. На рішення суду можна подати апеляційну скаргу.