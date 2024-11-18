Інцидент трапився у церкві Пресвятої Трійці в селі Зарваниця

Теребовлянський районний суд присудив жителю Тернопільщини 5 років 2 місяці ув’язнення за крадіжку грошей зі скриньки пожертви з церкви в Зарваниці. Чоловік вже раніше був засуджений, однак термін покарання відбував умовно. Загалом крадій намагався викрасти понад 5 тис. грн, але його в храмі під час крадіжки помітив священник, який і викликав поліцію.

Крадіжка грошей в храмі Церкви Пресвятої Трійці в селі Зарваниця сталася 8 липня 2024 року. Обвинувачений Володимир Жеребний зайшов в середину церкви, яка була відкрита.

«Після того, як обвинувачений переконався, що за ним ніхто не спостерігає, він шляхом вільного доступу відкрив скриньку для пожертв на церкву, висипав із неї гроші в загальній сумі 5748 гривень та намагався їх викрасти. Обвинувачений ховав їх у свій одяг», – йдеться у вироку Теребовлянський суд від 7 листопада

Однак, житель Тернопільщини не викрасти усі гроші, оскільки його одразу на місці злочину застав священник церкви і затримав. Під час допиту обвинувачений повністю визнав свою вину. Чоловік розповів, що побачив скриньку для пожертв і він вирішив таємно викрасти гроші, однак йому завадив настоятель храму.

Суддя Теребовлянського райсуду Леся Ромазан визначала чоловіка «винним у вчиненні незакінченого замаху на таємне викрадення чужого майна, вчиненого повторно, в умовах воєнного стану». Оскільки, раніше чоловік вже відбував умовне покарання за крадіжку і йому було призначено 3 роки іспитового терміну, то суд призначив Володимиру Жеребному 5 років ув’язнення. Також суддя частково приєднала невідбуту частину покарання за попереднім вироком – 2 місяці позбавлення волі. Остаточне покарання обвинуваченому призначили у виді 5 років і 2 місяців позбавлення волі. На вирок можна подати апеляційну скаргу.