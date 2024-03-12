В місцевій річці також виявили мор риби

Жителям села неподалік Кременця, де під час нічної російської атаки впав дрон, рекомендували не використовувати воду з криниць для пиття та приготування їжі. Щоб забезпечити місцевих людей необхідним, до населеного пункту організували підвіз бутильованої води. В місцевій річці також виявили мор риби. Під час брифінгу 12 березня в Тернопільській ОВА повідомили, що 400 домогосподарств досі залишаються без газопостачання. При цьому назву села посадовці не розголошують.

На місці падіння дрона в Кременецькій громаді працюють фахівці відповідних служб. В населений пункт виїхали екологи та представники Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вони досліджують показники повітря та води. Під час брифінгу в Тернопільській ОВА повідомили, що 17 домогосподарствам рекомендували не користуватися місцевою водою з криниць.

«В атмосферному повітрі через пожежу немає перевищень жодних показників нормативів. Будь-якої загрози для населення немає. Однак рекомендовано людям не вживати воду з місцевих криниць», – розповіла директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Чайчук.

Щоб забезпечити населення питною водою місцева влада організувала підвіз. «5 тонн води забезпечила Тернопільська ОВА, ще 6 тонн – благодійники. Також меценати нададуть фільтр для очищення забрудненої води. Проблем з питної водою у місцевих мешканців немає», – додав заступник голови ОВА Віктор Устенко.

На поверхні річки видно маслянисті плями

Згідно з інформацією тернопільського видання «20 хвилин» місцеві жителі також зафіксували мор в місцевій річці. Наразі виявили 50 рибин, які сплили на поверхню водойми. Однак, за словами екологів, кількість мертвої риби може збільшуватися.

Також наразі від газопостачання відімкнено 400 домогосподарств в Кременецькому районні. Працівники газопостачальної компанії працюють на поновленням послуги.

На місці падіння російського БПЛА та пожежі працюють поліцейські. За фактом пошкодження інфраструктурного об’єкту правоохоронці порушили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). На даний час встановлюються розміри завданих збитків та масштаби пошкоджень. ️

Нагадаємо, що російський дрон влучив в об’єкт інфраструктури на Кременеччині під час тривоги в ніч з 11 на 12 березня. На місці сталася масштабна пожежа. Майно фізичних осіб у пожежі не постраждало. Також немає загиблих чи травмованих людей.