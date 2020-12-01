Життя у стилі PLATINUM

Наше місто може похвалитися красою нічних вогнів, жвавим трафіком насичених буднів, особливою атмосферою, де переплелися історія та сучасність. А тепер на його карті з'явився житловий комплекс, де шарм Львова розкиваються у всій красі! «Щасливий PLATINUM» від компанії «НоваБудова» став уособленням сучасної динаміки міста, вікном до його найкращих пейзажів та новою висотою, до якої варто прагнути. Адже саме тут, на щасливих квадратних метрах, творяться нові стандарти зіркового життя.

Одна з найвищих споруд Львова з модерною архітектурою домінантою виділяється на проспекті Чорновола. Навіть на етапі, коли ще ведуться фасадні роботи, цей житловий комплекс вже приковує погляди. Тож можна лише уявити, як він виглядатиме на етапі стовідсоткової готовності, зі стильною підсвіткою та облаштованою територією. Недарма це житло рекомендує зіркове подружжя. Катя Осадча та Юрій Горбунов закликають відкинути сумніви і наголошують: ви варті житла, що підкреслить нову висоту вашого статусу. Житла, яке надихатиме сміливою архітектурою, комфортом власної інфраструктури та захоплюючими краєвидами з панорамних вікон. До речі, таких квартир лишилося зовсім небагато, тож тим, хто мріє про незабутній вигляд на Парк 700-річчя або Високий замок, варто поспішити.

Особливо, якщо ви мрієте про великі апартаменти, у яких можна втілити неординарні дизайнерські рішення. Дво- і трикімнатні помешкання відкривають унікальні можливості організації простору, завдяки яким ваше житло вирізнятиметься індивідуальним плануванням. Реалізувати кухню-студію, про яку ви давно мріяли, створити добре освітлений робочий простір, виділити окреме місце під гардероб, облаштувати вишукану спальню – на щасливих квадратних метрах це легко! Адже квартири в ЖК «Щасливий PLATINUM» спроектовані так, щоб мешканці могли втілювати задумане – без жодних обмежень.

І вже скоро всі ці можливості стануть реальністю: будівництво будинку вийшло на фінішну пряму. В усіх квартирах вже завершено роботи по розведенню сантехніки, опалення та електромереж, зроблено стяжку підлоги та штукатурку стін. Дверні коробки встановлено на всіх поверхах і зараз відбувається монтаж дверей. У місцях загального користування вже повністю уклали плитку, монтаж ліфтів Shindler - теж на завершальному етапі. Їх у будинку буде аж три: два пасажирських і один вантажно-пасажирський. Зовнішність житлового комплексу теж змінюється на очах: влаштування мокрого та вентильованого фасаду завершено на 90 відсотків, утеплення мінеральною ватою – на 70. Кипить робота і на першому та другому поверхах, призначених для комерційних приміщень. Саме тут для зручності мешканців буде розташований великий супермаркет «Сільпо». А вже незабаром «Щасливий PLATINUM» зустрічатиме іменитих гостей: Катю Осадчу та Юрія Горбунова, що навідаються, аби перевірити житловий комплекс на відповідність найвищим зірковим вимогам.

Останні штрихи до портрету з кожним днем відкривають нові грані однієї з найсучасніших будівель Львова та викликають бажання оселитися саме тут. Адже саме на проспекті Чорновола б'ється діловий пульс міста. Саме ця вулиця є однією з головних транспортних артерій, напряму зв'язаною з центральною частиною. Саме тут ціни на нерухомість ростуть з кожним півріччям. І це ще одна вагома причина придбати квартиру в ЖК «Щасливий PLATINUM» ще до здачі в експлуатацію, коли ціна значно доступніша.

Та, незалежно від того, керуєтеся ви раціональними аргументами вигідної інвестиції чи емоційним бажанням жити зірково – ЖК «Щасливий PLATINUM» дозволить вам отримати і те, й інше. Преміум-житло в престижному районі з виглядом з вікна, від якого перехоплює подих – це дім, де ви будете відчувати гордість. Дім, що додаватиме впевненості, надихатиме комфортом і щодня даруватиме особливе задоволення від життя, яким хочеться жити!