Smart House Apartments – поєднання стилю та комфорту

Львів – одне з найпопулярніших українських міст серед туристів. Крім того, щороку туди прибувають тисячі студентів. Також у місті Лева зосереджений бізнес: люди масово приїжджають по роботі. Саме на це звернула свою увагу компанія-забудовник SENSAR Development. Вона вирішила запропонувати гідну орендну пропозицію для такої широкої «аудиторії» непостійних мешканців міста.

Тому, попри повномасштабне вторгнення, відключення світла та ворожі обстріли, компанія-забудовник розпочала будівництво Smart House Apartments.Від липня 2024 SENSAR Development вже успішно керує роботою апарт-комплексу.

Головне про Smart House Apartments

Smart House Apartments – максимально зручний апарт-комплекс у центрі Львова для коротко- та довгострокової оренди. Підходить для вікенду, туристичної подорожі, робочого відрядження та просто проживання.

Адреса комплексу: вулиця Шевченка, 73А. Вдале розташування у центрі міста дозволяє мешканцям легко та швидко добиратися з залізничного вокзалу та автовокзалу. Поруч є торгові центри та супермаркети. У кроковій доступності: пошта, аптека, медичний центр, коворкінг та банкомати. На першому поверсі є ресторан Budzzini та GazdaCafe, де можна провести ділову зустріч та влаштувати приємні посиденьки з друзями. А розпочати прогулянку по must visit локаціях Львова, можна просто вийшовши за межі комплексу.

Апартаменти у Smart House вирізняються сучасним дизайном

Особливість апарт-комплексу Smart House Apartments – безконтактне бронювання та поселення. Апартаменти – ваші всього за декілька кліків у смартфоні. Жодних черг та очікувань на стійці реєстрації.

У Smart House Apartments можна обрати для життя функціональні апартаменти від 18 м² до 55 м² з зонованим простором – робочим місцем, облаштованою кухнею, спальнею та обідньою зоною, санвузлом. Є також апартаменти з терасами: краєвид – на історичний Львів.

З вікон можна милуватися старовинним містом

До слова, Smart House Apartments – одне з небагатьох місць у Львові, де немає проблем з паркуванням. Мешканці комплексу можуть залишити свою машину у підземному паркінгу.

Головна особливість апарт-комплексу – у його сервісі. Для цього там діють сучасні технології, а внутрішня інфраструктура під проводом компанії SENSAR Development підлаштована до різних життєвих сценаріїв. Забронювати номер можна на різних платформах: Booking, Airbnb, Hotels24.ua, Dobovo.com. Щоб дізнатись більше про затишні апартаменти у Львові, переходьте на сайт, а краще – перевірте самі.