Володимир Зеленський відзначив, що українці «не в слабкій позиції, але й не в сильній»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодна країна чи світовий лідер не має права вести переговори з Росією від імені України. Водночас він зазначив, що починати перемовини з агресором можна лише після узгодження плану дій та з позиції сили. Про це президент сказав під час онлайн-спілкування з аудиторією газети Le Parisien, повідомило агентство «Укрінформ» 18 грудня.

«Я наполягаю, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Ми ніколи й нікому не делегували цей мандат. Ми – жертви. Було б несправедливо, якби кожен почав говорити, як має жити країна. Французи у Франції, італійці в Італії чи американці в США знають, чого вони хочуть для себе. Так само й українці», – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський підкреслив, що для України важливо, в якому стані вона перебуватиме під час переговорів. Зі слів президента, українці «не в слабкій позиції, але й не в сильній».

«Ми в НАТО? Ми не знаємо. Чи будемо ми частиною Європейського Союзу? Так, у майбутньому, але коли? Сісти за стіл переговорів з Путіним за таких умов означало б дати йому право вирішувати все в нашій частині світу. Спочатку нам потрібно створити модель, план дій або мирний план, називайте це як завгодно. Потім ми можемо представити його Путіну або, ширше, росіянам», – розповів Зеленський.

Глава держави додав, що Україна не збирається відмовлятись від перспектив членства в Євросоюзі та НАТО через бажання російського диктатора Владіміра Путіна. Також він засудив світ, який дозволяє Росії завдавати ударів по Україні. Українці, на думку президента, усвідомлюють усі небезпеки та виклики, які несе Російська Федерація, тому лише членство в НАТО є надійною гарантією безпеки на майбутнє.

«Хто може гарантувати, що Путін не повернеться в Україну? Яка країна прийде нам на допомогу своїми літаками та військами? Усе, що ми маємо сьогодні – це двосторонні гарантії від наших партнерів щодо військової та фінансової підтримки. Але якщо Путін повернеться зі своїми мільйонами людей, чи будемо ми знову захищатися самотужки? Чи будемо дивитися, як гинуть наші жінки й діти? Це не питання вступу до НАТО, це питання забезпечення власної безпеки», – сказав Володимир Зеленський.

До слова, днем раніше, 17 грудня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що переговори про сталий мир почнуться лише тоді, коли в Росії закінчаться ресурси продовжувати війну в Україні. Він зауважив, що результати виконання українського «плану перемоги» великою мірою залежать від позиції союзників України.