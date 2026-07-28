Невдовзі Жовтанецька сільська рада укладе з компанією-переможцем договір купівлі-продажу

Жовтанецька сільська рада за понад 5 млн грн продала земельну ділянку у селі Велике Колодно. Ділянку купила фірма з Львівщини «Фідтех».

Ділянку площею 2,3 га у селі Велике Колодно виставили 24 червня 2026 року через онлайн-майданчик «Прозоро.Продажі» зі стартовою ціною 4,9 млн грн. Торги провели 23 липня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. За ділянку змагалося двоє учасників – ТзОВ «Фідтех» та ТзОВ «Західний торговельний ресурс».

Найвищу ціну за ділянку запропонувала компанія «Фідтех», яка займається виробництвом кормів для тварин. Вона викупила земельну ділянку за 5,03 млн грн, запропонувавши на 45 тис. грн більше за іншого учасника торгів. Невдовзі Жовтанецька сільська рада укладе з компанією-переможцем договір купівлі-продажу.

За даними аналітичної системи YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю «Фідтех» зареєстроване у селі Звертів на Львівщині у 2025 році. Власницею компанії зі статутним капіталом 100 тис. грн є Оксана Івасько. Окрім цього, вона має частку в низці компаній: є засновницею та кінцевою бенефіціарною власницею ТОВ «Гал Інком» та ТОВ «Агроміттех», співзасновницею інвестиційної компанії «Леополіс-Кепітал-Груп» і ЖБК «Рідна оселя», що належать до групи «Улар» – виробника курятини.

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До слова, за даними сайту Elevatorist, «Улар» є одним із найстаріших сімейних виробників у птахівничій галузі України та здійснює повний цикл виробництва м’ясної продукції, що включає вирощування, переробку, пакування і логістику готової м’ясної продукції. До складу групи, окрім кількох птахофабрик, входять елеватор, комбікормовий завод, забійний цех на Львівщині.

Як писав ZAXID.NET, компанія «Гал-Інком», що входить до групи курятини під брендом «Улар», запланувала вдвічі збільшити потужності власної птахофабрики з вирощування бройлерів у Глинянах.