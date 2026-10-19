Журавлина зберігає поживні речовини у свіжому, сушеному та замороженому вигляді

Хоч за вікном уже холодно, сиро й подекуди дощить, урізноманітнити осінній раціон допоможуть свіжі ягоди. Зокрема, журавлина, яку збирають восени і яка може доволі довго зберігатися. Вона містить вітаміни, мінерали та антиоксидантні сполуки. Її можна їсти свіжою, сушеною або замороженою.

Фізіологиня, консультантка зі здорового харчування, авторка книжки «Що і скільки їсти» Ольга Дорош каже, що ця ягода позитивно впливає на здоров’я. Вона може допомогти нормалізувати рівень цукру й холестерину в крові, поліпшити роботу серця, ротової порожнини, захистити від інфекції, зимових недуг тощо. Експертка розповідає, скільки і як споживати цієї ягоди, аби вона принесла організмові лише користь.

Що цінного містить журавлина?

За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), каже Ольга Дорош, одна чашка свіжої журавлини містить:

вітамін С – 14 мг;

вітамін Е – 1,2 мг;

вітамін К – 5,1 мг;

вітамін В6 – 0,1 мг;

калій – 85 мг;

кальцій - 8 мг;

марганець – 0, 4 мг;

залізо – 0,23 мг;

понад 24 антиоксиданти.

При яких захворюваннях може допомогти ця ягода?

Може сприяти профілактиці інфекцій сечовивідних шляхів. Ці захворювання найчастіше викликає кишкова паличка, яка прикріплюється до внутрішньої поверхні сечового міхура та сечовивідних шляхів. Проаноціанідини А-типу, якими багата журавлина, допомагають уникнути прилипання бактерій до стінок сечовивідних шляхів і запобігають виникненню хвороби.

Поліпшує здоров’я серця. За словами Ольги Дорош, антоціани, проантоціанідини та кверцетин, якими багата ягода, позитивно впливають на здоров’я серця. Як зазначає експертка, дослідження довели: речовини зі свіжих ягід журавлини й журавлинового соку можуть посприяти нормалізації обміну холестерину і запобігти утворенню тромбів у кровоносних судинах. Урсолова кислота, що міститься в журавлині, сприяє розширенню коронарних судин серця.

Зменшує ризик захворювань шлунково-кишкового тракту. Вважається, що інфекція, спричинена бактерією Helicobacter pylori, є основною причиною запалення шлунка та виразок. Проантоціанідини А-типу (антиоксиданти) в журавлині не дають бактерії прикріпитися до слизової оболонки шлунка і запобігають захворюванням шлунково-кишкового тракту.

Сприяє захисту від зимових недуг. Цією ягодою можна запастися на сезон вірусних захворювань. Журавлина може сприяти зниженню температури, тож її варто включати до раціону при грипі, ангіні та інших інфекційних захворюваннях. Антоціани журавлини можуть сприяти зменшенню запальних процесів. Завдяки потенційним антибактеріальним і протизапальним властивостям та вітамінному складу ця ягода допомагає підтримувати роботу імунної системи.

Поліпшує здоров’я ротової порожнини. Проантоціанідини також поліпшують здоров’я ротової порожнини. Вони запобігають зв’язуванню бактерій із поверхнею зубів.

Допомагає нормалізувати тиск, поліпшити зір. Антиоксиданти допомагають нормалізувати тиск, поліпшити зір, нормалізувати рівень цукру і холестерину в крові, захистити клітини печінки, усунути закрепи тощо.

Скільки журавлини можна з’їсти на день і як її краще споживати?

Консультантка зі здорового харчування радить дотримуватися правила: все добре, що в міру. Якщо з’їсти надто багато журавлини, то замість насолоди й користі можна спровокувати розлад шлунка, діарею. Тож 50–100 г ягід на день цілком достатньо.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Ольга Дорош наголошує: найбільш корисна свіжа журавлина, без додавання цукру, меду, сиропів.

«Журавлинний соус, журавлинний сік та інші оброблені продукти з цієї ягоди зазвичай містять багато доданого цукру. Тож кількість цих продуктів у раціоні дорослих слід обмежити. А дітям до двох років доданий цукор, соки, мед не можна давати взагалі», – каже фізіологиня.

Вона радить їсти журавлину як перекус, наприклад, 30 г сушеної журавлини та 30 г горіхів. Жменю свіжої чи сушеної ягоди можна додати до йогурту або кисломолочного сиру. Столова ложка на порцію салату з філе курки, індички чи качки додасть особливого смаку, ці інгредієнти добре поєднуються. Можна збити ягоди з бананом і їсти таке пюре на десерт чи полити ним кашу, кисломолочний сир.

Журавлина, на відміну від інших ягід, може зберігатися доволі довго. У холодильнику свіжу журавлину можна зберігати до одного місяця, в морозильній камері – до одного року.

З якого віку журавлину можна пропонувати дітям?

«Зварену та подрібнену свіжу журавлину можна вводити в прикорм, як тільки дитина буде готова почати їсти тверду їжу, а це зазвичай близько 6 місяців. Ягоди мають бути розтовчені та проварені», – каже консультантка зі здорового харчування. І наголошує, що немовлятам не можна давати сушену журавлину (і сухофрукти загалом), бо вони липкі, їх важко жувати.

Експертка каже, що журавлина не є поширеним харчовим алергеном. Та якщо у дитини є алергія на абрикос, ананас, чорнослив або мандарини, в неї може бути алергія і на журавлину.

Кому з журавлиною варто бути обережним?

За словами Ольги Дорош, людям, які вживають ліки для розрідження крові, як-от варфарин, перед вживанням журавлини (свіжої чи сушеної), варто порадитися з лікарем. Ягода містить досить багато вітаміну К, який може перешкоджати дії ліків.

Обережними слід бути й тим, у кого є сечокам’яна хвороба: якщо пити багато соку з журавлини, витяжки з неї, потенційно це може збільшити ймовірність утворення каменів у нирках.