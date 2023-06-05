Журналісту оголосили підозру за трьома статтями ККУ

В Києві за педофілію затримали 39-річного журналіста української газети «Вести». Саме видання про затримання свого колеги станом на 14:55 не повідомляло, але натомість видалило зі свого сайту його матеріали.

У понеділок, 5 червня, київська поліція повідомила про затримання 39-річного чоловіка, який розбещував неповнолітніх. За інформацією правоохоронців, його жертвами стали двоє 15-річних хлопців. Окрім того, поліцейські вилучили в затриманого дитячу порнографію.

«Чоловік неодноразово зв’язувався з хлопцями по телефону та назначав зустріч у власній квартирі, після чого вчиняв відносно дітей розпусні дії та надавав грошову винагороду. Разом з тим, на флеш-накопичувачі фігурант зберігав фото- та відеоматеріали з дитячою порнографією, котрі завантажував з мережі інтернет», – сказано в повідомленні.

Поліцейські вже оголосили йому підозру за трьома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 155 - вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку поєднані з наданням грошової чи іншої винагороди потерпілій особі;

ч. 1 , 3 ст. 156-1 - домагання дитини для сексуальних цілей;

ч. 1 ст. 301-1 - умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту.

Оболонський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 214 720 гривень. Санкція найтяжчої статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Окрім того, у слідчих є підстави вважати, що фігурант може бути причетним ще до низки аналогічних злочинів.

Поліція не надала інших подробиць про педофіла, однак низка ЗМІ повідомили, що ним виявився журналіст газети «Вести». Першим про це повідомив «Обозреватель» з посиланням на свої джерела, але імені журналіста не вказав. «Українська правда» повідомила, що матеріали затриманого журналіста «Вести» вже видалили.

Деякі ЗМІ повідомили, що йдеться про журналіста Тараса Козуба. Якщо зайти на сторінку Козуба на сайті «Вести», то можна переконатися, що матеріали його авторства там відсутні. Також Козуб схожий на чоловіка, фото якого показала поліція. Про роботу Козуба в газеті «Вести» свідчить його профіль в LinkedIn.