Підозра Михайлу Ткачу не підтвердилася

Причиною затримання журналіста «Української правди» Михайла Ткача в австрійському Відні стала підозра у шпигунстві. Втім, вона не підтвердилася, повідомив у пʼятницю, 9 жовтня, міністр внутрішніх справ Герхард Карнер, передає Kleine Zeitung.

За його словами, австрійські правоохоронці затримали чотирьох українців за підозрою в шпигунстві. Двоє з них затримали ще на початку тижня, а журналіста та оператора «УП» взяли під варту четвер, 8 жовтня.

Карнер підтвердив, що Михайла Ткача вже випустили, оскільки підозра не підтвердилася. Втім, правоохоронці продовжують утримувати оператора Ярослава Бондаренка.

Нагадаємо, 8 жовтня головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва повідомила, що Ткача і Бондаренка затримали під час виконання редакційного завдання, повʼязаного з пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченко, який у вересні втік з України. «УП» звернулося до українських дипломатів та австрійської влади з вимогою пояснити підстави затримання та надати чоловікам доступ до правової та консульської допомоги.

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9 жовтня у пресслужбі МЗС України повідомили, що Ткача відпустили з-під варти. Севгіль Мусаєва додала, що журналіста утримували протягом 12 годин, а Ярослав Бондаренко під час затримання зазнав поранення та потрапив до лікарні. Прямого звʼязку ні з Ткачем, ні з Бондаренком наразі немає.