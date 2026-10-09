Михайла Ткача затримали у Відні 8 жовтня

У Відні відпустили журналіста та керівника відділу розслідувань «Української правди» Михайла Ткача, якого затримали під час виконання редакційного завдання. Він шукав колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка. Про це у п’ятницю, 9 жовтня, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

У відомстві зазначили, що отримали підтвердження звільнення Ткача від австрійської сторони. Українські дипломати та консули від вечора 8 жовтня взаємодіяли з колегами в Австрії, щоб владнати ситуацію.

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«Щойно отримали підтвердження від австрійської сторони, що Михайла Ткача відпустили. Українські дипломати та консули посольства України в Австрії з вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ця ситуація була вирішена. Ми вдячні австрійським дипломатам за належну реакцію», – повідомили в МЗС.

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Водночас у міністерстві поки не мають підтвердження, чи відпустили оператора Ярослава Бондаренка, якого затримали разом із журналістом.

Доповнено об 11:50. Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва підтвердила, що журналіста відпустили після понад 12 год. затримання. При цьому оператор Ярослав Бондаренко під час затримання зазнав поранення та потрапив до лікарні.

За словами Мусаєвої, Ткача звільнили о 04:00 9 жовтня. Однак редакція поки не має безпосереднього контакту з журналістом. Бондаренко ж перебував у лікарні, а поліція розпочала його допит лише вночі.

Наразі редакції невідомо, який процесуальний статус мають обидва журналісти. Мусаєва зазначила, що звинувачення, які висували колегам під час утримання, викликають серйозні запитання. Редакція очікує від австрійських правоохоронців пояснень щодо обставин затримання, поранення оператора та тривалого утримання обох журналістів. Також у виданні вимагають уточнити їхній процесуальний статус і повернути засоби зв’язку.

Головредка нагадала, що раніше Ткача затримували під час виконання журналістських завдань у різних країнах. Проте після з’ясування обставин його зазвичай відпускали протягом півтори-двох годин.

Нагадаємо, 8 жовтня Мусаєва повідомила про затримання Ткача у Відні. Журналіст перебував там у межах редакційного завдання, пов’язаного з пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченка.