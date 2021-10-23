Кореспондент державного телеканалу «Дом» Валерій Бакус заявив, що Служба безпеки України не узгодила його особу для допуску до терміналу D аеропорту «Бориспіль» через те, що його паспорт виданий у Донецькій області. Про це він повідомив у коментарі ІМІ.

За словами журналіста, 22 жовтня ввечері він мав висвітлювати приліт літака з військовою допомогою США для України. Напередодні він отримав акредитацію на захід від прес-служби Міністерства оборони, але його особу не узгодила СБУ.

Причиною відмови Бакус назвав те, що його паспорт видано в Донецькій області й для того, щоб отримати допуск до терміналу D, він має пройти співбесіду з СБУ.

«Мене акредитувала прес-служба Міноборони. Мене попросили надіслати для акредитації, хто я, першу, другу сторінки свого паспорта і прописку. Я це зробив, і мені підтвердили акредитацію. Але ось я їхав уже на зйомку, мені написали мої колеги з каналу, що Служба безпеки в аеропорту не узгодила складу нашої знімальної групи, оскільки серед знімальної групи є люди, у яких паспорти видано в Донецькій, Луганській областях або в Криму», – розповів журналіст.

За словами Валерія Бакуса, він є уродженцем Дружківки Донецької області (місто не перебуває під окупацією), де йому і видали паспорт ще 1998 року, а з 2006-го він живе в Київській області й прописаний там уже 11 років.

Журналіст повідомив, що його запросили приїхати на співбесіду з представниками СБУ, але керівництво каналу відправило на подію іншу групу.

В аеропорту «Бориспіль» зазначили, що термінал D є режимним об’єктом і для того, щоб туди потрапити, необхідно, аби на це дали дозвіл Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора або Київська митниця.