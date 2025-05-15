У четвер, 15 травня, у турецькому Стамбулі українська та російська делегації обговорюватимуть тимчасове припинення вогню на фронті. Про це повідомило The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, українська делегація під час зустрічі з росіянами обговорить, як запровадити і контролювати безумовне 30-денне припинення вогню.

«Мирна угода між Україною та Росією є лише віддаленою можливістю. Після того, як американський лідер пригрозив вийти з переговорів, Київ та Москва намагаються продемонструвати свою готовність рухатися вперед», – йдеться у повідомленні.

Заступник міністра закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Рябков раніше заявляв, що темами перемовин стануть питання врегулювання та реалії на місцях.

Відомо, що 15 травня президент України Володимир Зеленський має зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таіпом Ердоганом. Джерело, обізнане з ходом підготовки до переговорів, повідомило «Суспільному», що українська делегація ухвалить подальші кроки щодо переговорів з Росією у Стамбулі після їхньої зустрічі.

Тим часом президент США Дональд Трамп відреагував на те, що російського президента Владіміра Путіна не буде на перемовинах у Туреччині.

«Я не думав, що Путін зможе поїхати, якщо мене там не буде», – заявив він.

Також Трамп зазначив, що готовий поїхати до Туреччини у п’ятницю, 16 травня, якщо це буде доречно.

Нагадаємо, в ніч на 11 травня російський диктатор Владімір Путін виступив з пропозицією відновити прямі переговори України та Росії. Володимир Зеленський відгукнувся на пропозицію та заявив, що чекатиме 15 травня у Туреччині Путіна особисто.

До складу української делегації, окрім Володимира Зеленського, увійдуть голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, дипломатичний радник Зеленського Ігор Жовква та міністр МЗС Андрій Сибіга, який вже перебуває у Туреччині. Про це повідомило NV, з посиланням на власні джерела.

Російську делегацію очолить помічник російського президента Владімір Медінський. Також до Стамбулу прибудуть заступник міністра закордонних справ Міхаіл Галузін, начальник Головного управління Генштабу російської армії Ігор Костюков та заступник міністра оборони Алєксандр Фомін.