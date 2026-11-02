США розпочне передачу ракет для Patriot у 2030 році

Постачання Україні ракет для ЗРК Patriot, продаж яких погодив Державний департамент США, може тривати до четвертого кварталу 2033 року. Про це у понеділок, 2 листопада, повідомила «Європейська правда» з посиланням на посадовця американського Держдепу.

Йдеться про 500 ракет PAC-3 для системи протиповітряної оборони Patriot, яку Україна використовує для перехоплення російських балістичних ракет. За даними співрозмовника «Європейської правди», якщо угоду про продаж буде укладено, постачання ракет розпочнеться у четвертому кварталі 2030 року.

«Орієнтовний термін постачання ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) у межах запропонованого продажу озброєнь Україні, про який було оголошено 30 жовтня, – з четвертого кварталу 2030 року до четвертого кварталу 2033 року», – цитує «Європейська правда» посадовця Держдепу США.

Співрозмовник журналістів нагадав, що угоду про продаж ще має погодити Конгрес США. На ухвалення рішення американський парламент має 30 днів.

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Нагадаємо, 30 жовтня «Радіо Свобода» повідомило, що Державний департамент США погодив продаж Україні 500 ракет PAC-3 для системи ППО Patriot. Очікується, що їхню закупівлю профінансують союзники України, зокрема Канада, Німеччина та Норвегія.

Президент Володимир Зеленський привітав це рішення, однак зауважив, що для ефективної оборони Україна має отримати ці ракети найближчим часом, щоб «закрити небо» взимку. Тож президент запропонував позичити відповідні ракети у країн-партнерів, а отримані згодом від США поставки використати для компенсації.