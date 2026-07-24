Журналісти отримали листування священника РПЦ в окупованому Криму Дмітрія Кроткова

Журналісти «Слідства.Інфо» спільно з «Телебаченням Торонто» у п'ятницю, 24 липня, опублікували розслідування, у якому розкрили багаторічне листування священника РПЦ в окупованому Криму Дмітрія Кроткова зі співробітником ФСБ. Переписка, що охоплює близько чотирьох років, свідчить про використання шантажу, залякування, доносів і вербування для контролю над релігійним середовищем.

За даними журналістів, Дмітрій Кротков є настоятелем храму РПЦ в окупованому Криму та так званим «головним священником СВО в Херсонській області». Після окупації Криму він перейшов на бік Росії, а його створений «Спеціальний гуманітарний центр» забезпечував російських військових ударними дронами, тепловізорами, раціями та засобами радіоелектронної боротьби.

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У телеграм-чатах Кроткова журналісти виявили контакт «Иван Иванович ФСБ». З'ясувалося, що йдеться про 33-річного Івана Латишева, який народився в Дніпрі, але виріс у Курській області Росії. Після окупації Криму чоловік переїхав до Сімферополя. За висновками авторів розслідування, він курував релігійний напрямок ФСБ в окупованому Криму. З листування випливає, що Кротков регулярно звітував йому про настрої серед священнослужителів та повідомляв про тих, кого вважав проукраїнськи налаштованими.

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Іван Латишев

«Іване Івановичу, там потроху пригадую сильно проукраїнського священника у Кольчугіно, Дімітрій Віннік. Він такий «проукропівський», дуже вже зовсім такий. Але він потай», – написав у листопаді 2023 року Кротков своєму куратору.

Серед епізодів, які описані в матеріалі, – доноси на інших священників, зокрема через використання української мови або підтримку України. Також журналісти виявили листування, яке свідчить про спроби налагодити контакти з духовенством окупованого Енергодара та збір інформації про місцевих священнослужителів. До цього, за даними розслідування, був залучений священник Павєл Калєда, який одночасно працював у структурі «Росатому».

«Священноначалля поставило нам ще одну задачу: постаратися увійти у контакт з енергодарським духовенством і постаратися зрозуміти, що вони з себе являють, яку пастирську роботу проводять, скільки у них там пастви і так далі», – таке повідомлення журналісти знайшли у чаті з отцем Калєдою.

Налагодити контакт з енергодарським духовенством Калєді допомогла спільна з Кротковим поїздка на окуповані території. Як керівник «Спеціального гуманітарного центру» Кротков доставляв російським військовим ударні дрони, тепловізори, портативні радіостанції та антидронові рушниці. Зокрема за це у 2023 році Служба безпеки України повідомила протоієрею РПЦ із Криму про підозру.

У листуванні журналісти знайшли підтвердження спільної поїздки двох попів до Енергодару, зокрема, на Запорізьку атомну електростанцію, яка з березня 2022 року окупована російськими військами.

Фото «Слідства.Інфо», спільна поїздка Дмітрія Кроткова та Павла Калєди до окупованого Енергодару

Автори розслідування також встановили, що Кротков допомагав розширювати агентурну мережу ФСБ, рекомендував кандидатів для співпраці та організовував зустрічі між представниками російських спецслужб, священниками, військовими й чиновниками. В одному з епізодів описано, як ФСБ шантажувала настоятеля вірменської церкви в окупованому Криму через відсутність російського паспорта, після чого той почав співпрацювати з окупаційною владою.

Крім того, журналісти зазначають, що Кротков використовував зв'язки з представниками ФСБ для просування власної кар'єри в церковній ієрархії. Він не лише регулярно передавав ФСБ інформацію про священників, а й доносив навіть на своїх знайомих. Зокрема, після обшуку в будинку священника Варнави Шкурдоти той звернувся до Кроткова по допомогу та домовився про зустріч. Однак настоятель одразу повідомив про це своєму куратору з ФСБ Івану Латишеву й запропонував передати подробиці розмови. У відповідь силовик заявив, що вже має компромат на священника, зокрема звинувачення у проукраїнських поглядах, а також іншу інформацію, яку могли використовувати для тиску.

За даними розслідування, листування не містить ознак того, що Кротков отримував винагороду за свої доноси. Журналісти дійшли висновку, що він співпрацював із російськими спецслужбами добровільно та сам активно розширював їхню агентурну мережу серед духовенства.

Нагадаємо, у травні 2026 року СБУ повідомила про затримання в Одесі клірика УПЦ МП, якого підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою. За даними слідства, священнослужитель передавав окупантам координати українських об'єктів і, зокрема, допоміг скоригувати подвійний ракетний удар по Одесі у березні 2024 року. Після атаки він, за версією правоохоронців, інформував російську сторону про її наслідки та намагався уникнути викриття.