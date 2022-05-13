Журналісти показали шокуючі кадри-свідчення звірств окупантів

На дорозі протяжністю сім кілометрів між селами Мотижин і Ясногородка в Київській області було знайдено тіла 37 людей. Цих мирних жителів розстріляли в автомобілях російські військові протягом березня, коли були присутні в регіоні, повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на українську поліцію. Журналісти показали шокуючі кадри-свідчення звірств окупантів.

У сюжеті WSJ йдеться про те, що дві інші дороги, які ведуть від Мотижина (Макарівський район) на північ, у перший тиждень війни стали місцем загибелі багатьох місцевих жителів. Тому вони спробували використати для евакуації дорогу, що веде на південний схід до Ясногородки (Фастівський район).

відео The Wall Street Journal

Журналісти The Wall Street Journal вивчили відео з автомобільних реєстраторів, поговорили з очевидцями й дослідили територію вздовж цього шляху.

Вони дійшли висновку, що росіяни обстрілювали її з мінометів – принаймні один такий інцидент потрапив на відеореєстратор 3 березня.

Крім понівечених цивільних автомобілів, із білими пов'язками на дзеркалах і написом величезними літерами «Діти», також на дорозі було виявлено загиблих цивільних із вогнепальними пораненнями.

«Десятки мирних українців були вбиті російськими військовими на одній ділянці дороги за межами Києва протягом березня. Аналіз відео, фотографій і повідомлень у соціальних мережах показує, як російські сили розташувалися вздовж шляху, щоб стріляти й викрадати мирних жителів, які тікають», – йдеться в підписі до сюжету WSJ.

Російські війська займали деякі райони Київської області протягом місяця – з кінця лютого до кінця березня. За даними українських правоохоронних органів, за цей час у районі було вбито понад 1200 мирних жителів.

5 травня в поліції України повідомили, що протягом 10 тижнів повномасштабної війни Росії проти України зареєстрували понад 10 тисяч кримінальних проваджень про воєнні злочини, скоєні російськими військовими