Лікарка Хмельницької МСЕК Алла Кіндзерська в 2019 році вклалася у будівництво в Хорватії

Колишня лікарка Хмельницької МСЕК Алла Кіндзерська задекларувала 48 тис. доларів сумарного річного доходу спільно зі своїм чоловіком Сергієм Кіндзерським. Водночас у подружжя виявили майно та заощадження, які значно перевищують офіційний прибуток. Про це йдеться у розслідуванні hromadske від 13 листопада «МСЕК: новітня історія розкоші від Ужгорода до Дніпра».

Алла Кіндзерська усе життя працює лікаркою в обласній лікарні. Торік у Хмельницькій МСЕК вона заробляла по 25,5 тис. грн щомісяця, ще 21 тис. грн їй приносила посада лікарки в санаторії «Лісова пісня» поблизу Камʼянця-Подільського. Чоловік посадовиці, 58-річний Сергій Кіндзерський, протягом минулого року отримував кожного місяця по 38 тис. грн зарплати. Він теж є чиновником, працював начальником управління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у Хмельницькій області. Через «повну або часткову» втрату працездатності Сергій Кіндзерський щонайменше останні пʼять років отримував страхові виплати – від того ж відомства, яке очолював. Окрім цього, Сергій Кіндзерський, який ще не досяг пенсійного віку, щонайменше останні пʼять років отримує пенсію. Торік держава виплатила йому загалом 450 тис. грн соцпідтримки.

У коментарі hromadske він пояснив, що страхові виплати пов'язані з травмою через ДТП, у яку він потрапив 5 років тому, а пенсію отримує з 2014 року через бронхіальну астму з військової служби.

Паралельно подружжя розвиває бізнес. Журналісти зазначають, що санаторій «Лісова пісня», де Алла Кіндзерська працює лікаркою, повністю належить їй та чоловікові (хоча декларує вона не дохід від цього бізнесу, а просто зарплату лікарки закладу). У 2023 році санаторій заробив 18,5 млн гривень, з яких 13,5 млн – на путівках, проданих державі. Цього року вже 100% доходу санаторію забезпечили місцеві бюджети.

У власності глави сім’ї Сергія Кіндзерського – дві земельні ділянки в елітному районі біля Хмельницького. На них збудований будинок площею майже 300 м2. Він з'явився у посадовця в 2017 році. Нині вартість такої нерухомості оцінюють орієнтовно від 115 тис. доларів.

Також у Сергія Кіндзерського є Volkswagen Touareg 2023 року випуску вартістю понад 80 тис. доларів, який чоловік купив у липні 2024. Водночас біля одного з маєтків подружжя був припаркований Volkswagen ID.4 Crozz 2023 року випуску. Електромобіль коштує приблизно 30 тис. доларів. Офіційно транспортний засіб перебуває у власності санаторію «Лісова пісня».

Донька Кіндзерських Олена купила собі будинок вже у повністю закритому котеджному містечку на виїзді з Хмельницького площею 220 м2. Земельну ділянку вона придбала у 2017 році, а будинок у її власності зʼявився у листопаді 2022-го. Зараз трішки менша недобудова тут обійдеться у 150 тис. доларів. За трохи більший і завершений будинок просять уже 375 тис. доларів. На доньку Кіндзерських оформлена і квартира площею 79 м2 в елітному ЖК «Фонтан» у Хмельницькому. Її Олена Кіндзерська купила 16 листопада 2023 року. Ринкова ціна квартири – 95 тис. доларів.

26 грудня 2018 року лікарка Алла Кіндзерська придбала дві квартири в історичному центрі Камʼянця-Подільського – поблизу міської ратуші. У 2023 році на Закарпатті у селищі Чинадійово посадовиця отримала в дарунок земельну ділянку з маєтком, який зараз добудовують. Дарувала майно Кіндзерській місцева жителька Наталія Мартин, яка займається торгівлею одягом і взуттям та живе в сусідньому будинку. У декларації земля з будинком оцінюється у 400 тис. грн. На продаж маєтки схожого метражу виставляють від 110 тис. доларів. Ще один котедж Алли Кіндзерської – у тому ж Чинадійовому, лише трохи вище, в горах. На фасаді приміщення табличка: апартаменти здаються в оренду, проте цього бізнесу немає ні в декларації, ні в реєстрах.

Крім того, у 2019 році лікарка-терапевтка вклалася у будівництво в Хорватії, а два роки тому родина Кіндзерських придбала там ще й квартиру, яка наразі будується. Йдеться про 79 м2 у курортному місті Медулін на півдні країни. Ціни на квартиру схожого метражу стартують від 230 тис. євро.

Із заощаджень Алла Кіндзерська вказала, що зберігає на рахунках у хорватських банках 27 тис. євро (1,2 млн грн). Готівкою на двох із чоловіком у них 250 тис. доларів, 100 тис. євро та 475 тис. грн. Разом це понад 15 млн грн збережень. В українських банках сім’я тримає ще понад пів мільйона гривень.

«На всі ці збереження подружжя мало би працювати понад вісім років без витрат на будь-що інше. І це за умови того рівня доходів, що задекларовані у 2023 році. За словами Сергія Кіндзерського, усе майно його родини – це результат багаторічних заощаджень», – зазначають журналісти.

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрили на незаконному збагачені. Зокрема, під час обшуку в помешканні підозрюваних правоохоронці знайшли 6 млн доларів готівкою, брендові прикраси та коштовності. Посадовиця також зберігала у робочому кабінеті 100 тис. доларів і низку підроблених документів ухилянтам із фіктивними діагнозами. Крім того, зʼясувалося, що вона допомогла оформити інвалідність 50 прокурорам області та їхнім близьким родичам. Наразі Тетяна Крупа перебуває у СІЗО, а її син звільнився з посади керівника обласного Пенсійного фонду й почав позбуватися бізнесу. Відтак, після скандалу МОЗ ініціювало проведення перевірок висновків Хмельницької МСЕК щодо встановлення груп інвалідності військовозобов'язаним, за результатми якої 74 чоловікам скасували інвалідність.