Йдеться про ремонт дитячої туристичної бази, що розташована в селі Кам’янка

Комунальне підприємство Львівської обласної ради «Технічний нагляд» 23 вересня уклало договір на реконструкцію колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» в селі Кам’янка Стрийського району Львівщини на загальну суму 50,83 млн грн. За розрахунками журналістів-розслідувачів, комунальне підприємство може переплатити понад 3 млн грн. Про це у понеділок, 5 жовтня, повідомило видання «Наші гроші».

Йдеться про ремонт дитячої туристичної бази, що розташована у селі Кам’янка поблизу Сколе. В тендері взяв участь лише один учасник – компанія «Будпрайм». Торги провели 13 серпня, а 8 вересня цю компанію визнали переможцем.

ПП «Будпрайм» запропонував до кінця 2027 року звести чотири секційні будинки, зробити внутрішній водопровід та каналізацію, опалення та вентиляцію, електричні мережі та освітлення, систему пожежної сигналізації. Прикметно, що ПП «Будпрайм» спочатку запропонував виконати ці роботи за 42,35 млн грн – тобто лише на 20 тис. грн дешевше від стартової ціни, термін виконання робіт перенесли на кінець 2027 року – на рік від запланованого раніше. В результаті тендеру КП Львівської обласної ради «Технічний нагляд» уклав договір на понад 50,8 млн грн.

У коментарі ZAXID.NET виконувачка обов’язків директора КП «Технічний нагляд» Марія Желіско пояснила зростання вартості ремонту збільшенням заробітних плат в Україні.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Відбулись зміни постанови Кабінету Міністрів України №526 від 24 квітня 2026 року. У попередньому кошторисі заробітна плата працівників, які працюють на об’єкті, становила 18 тис. грн, згідно з постановою зарплата має становити 42 тис. грн. Тому ми змушені були перерахувати кошторис», – зазначила Маря Желіско.

Директорка також розповіла, що договір із переможцем закупівлі уклали не одразу через відсутність грошей. За її словами, на початку року на об’єкт було передбачено 17 млн грн, однак через зміни до постанови Кабінету Міністрів та запровадження нового порядку аналізу цін фінансування за об’єктами переглядали. У результаті на момент визначення переможця закупівлі на цьому об’єкті залишалося лише 500 тис. грн, чого було недостатньо для реєстрації договору. Посадовиця пояснила, що очікувала на перерозподіл коштів. Після збільшення фінансування на об’єкті стало доступно понад 4 млн грн, на цю суму й уклали договір, а решту фінансування планують передбачити у 2027 році.

Журналісти-розслідувачі стверджують, що аналіз кошторису роботи, які фінансуватимуться з місцевого бюджету, свідчить про завищення цін на матеріали на понад 3 млн грн. Як приклад, видання зазначає кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм вартістю по 200 грн/м, натомість інші компанії продають такий за 80-85 грн за м, тобто у 2,5 рази дешевше. Кабель ВВГнг-LS 5х4 мм заклали по 522 грн/м, водночас ціни коливаються від 195-200 грн за метр. Також йдеться про протипожежні двері, вартість яких заклали 11 082 грн за м², та вологостійку фанеру ФК товщиною 21 мм за понад 1,7 грн/м² при ринкових цінах від 849 до 984 грн/м².

Після публікації матеріалу у Львівській обласній раді повідомили про перевірку кошторису, там також зазначили, що у випадку необґрунтовано завищених цін кошторис скоригують.

«В.о. голови Юрій Холод дав доручення управлінню майном спільної власності та КП “Технічний нагляд” повторно перевірити не лише зазначені журналістами позиції, а й весь кошторис і надати порівняння з актуальними ринковими цінами. Позиція обласної ради проста: якщо перевірка підтвердить можливість придбати матеріали дешевше – кошторис має бути скоригований. Жодної гривні бюджетних коштів за необґрунтовано завищеними цінами оплачуватися не буде», – йдеться у повідомленні.

До слова, для участі в тендері учасники мали надати повністю виконаний аналогічний договір за період 2022-2026 років. У документах мало бути підтвердження, які включають виконані роботи, зокрема: обшивка стін/покрівлі сендвіч-панелями, встановлення вікон, дверей, підлоги; внутрішнє опалення та вентиляція, внутрішнє водопостачання та каналізація, внутрішні електричні роботи. Серед вимог зазначалося і те, що виручка компанії за 2025 рік мала складати не менше 100% очікуваної вартості закупівлі.

У коментарі Марія Желіско відкинула звинувачення журналістів щодо завищених цін.

«Якщо б були якісь порушення по цінах, фінмоніторинг все виявить, і ми будемо мати певні зауваження. Ну, я не знаю, поки що ще фінмоніторинг не проведений, і ми не знаємо, чи він далі пройде. Поки зауважень не було щодо порушення цін. Ну, будемо бачити. Зараз це дуже строго контролюється», – додала Марія Желіско.

Окремо посадовиця зауважила, що ціни на сайтах комерційних компаній не завжди відповідають актуальній вартості товарів, оскільки їх можуть тривалий час не оновлювати.

Як писав ZAXID.NET наприкінці березня 2025 року, Львівська облрада розпочала масштабну перебудову комунальної туристичної бази «Карпати». Однак тендер на ці роботи оголосили 5 травня 2025 року. За результатами переможцем стало ТОВ «Елітбудпро», що зобов’язалося до кінця 2026 року виконати необхідні роботи за 58,7 млн грн. Проте у березні 2026 року КП «Технічний нагляд» розірвало договір з ТОВ «Елітбудпро», заплативши за виконані на той час роботи 19 млн грн. Новий тендер комунальне підприємство оголосило 29 липня 2026 року.

Що відомо про компанію-переможця?

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Будпрайм» зареєстроване у 2007 році у Львові. Основний вид діяльності компанії зі статутним капіталом 500 тис. грн – будівництво житлових і нежитлових будівель. Директором та власником компанії є Михайло Рущишин.

У березні 2026 року компанія виграла тендер на капітальний ремонт теоретичного корпусу Львівського національного медичного університету на вул. Шімзерів за 222 млн грн. У 2024 році фірма отримала підряд на 18,3 млн грн на реконструкцію університетського тиру ЛНМУ під приміщення для фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та поранених військовослужбовців, а також ремонтувала окремі кабінети в самому ЛНМУ та в університетській лікарні.

ПП «Будпрайм» також побудувала школу в селі Либохора на Львівщині, облаштовувала протирадіаційне укриття у лікарні швидкої допомоги Першого ТМО Львова, співпрацювала з ПрАТ «Львівобленерго» і ЛМКП «Львівтеплоенерго», низкою сільських рад та комунальних закладів Львівщини.