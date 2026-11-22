Тімур Тутєров отримав російський паспорт у 16 років

Журналісти з'ясували, що футболіст Тімур Тутєров, кандидат на виклик до збірної України, має російське громадянство. Паспорт РФ він отримав у 16 років, а з 2014 року близько десяти разів відвідував окупований Крим. Про це йдеться в розслідуванні «Слідства.Інфо», яке було опубліковане у неділю, 22 листопада.

За даними реєстраційного обліку Міністерства внутрішніх справ Росії, Тутєров народився в Севастополі, нині окупованому росіянами. Саме на цій підставі 25 грудня 2020 року він отримав паспорт РФ. На той момент футболісту було 16 років.

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У 2018 році Тутєров виступав за український клуб «Діназ» із Вишгорода. У лютому 2021 року він приєднався до юнацької команди «Колоса» з села Ковалівка Білоцерківського району Київської області.

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Згідно з даними витоків російських баз, із 2014 року футболіст приблизно десять разів їздив до окупованого Криму. Останній зафіксований російською митницею перетин кордону відбувся 1 січня 2022 року. Тоді Тутєров разом із батьками виїжджав у напрямку України на автомобілі.

Російське громадянство мають і батьки футболіста. Його мати отримала паспорт РФ у жовтні 2021 року, а батько поновив громадянство в серпні 2025 року. За інформацією окупаційної влади, сім'я проживає в Бахчисарайському районі Криму.

На початку листопада тренер збірної України Андреа Мальдера повідомив, що розглядав можливість викликати до національної команди крайнього півзахисника англійського «Сандерленда» Тімура Тутєрова.

Журналісти «Слідства.Інфо» намагалися зв'язатися з футболістом телефоном, а також надсилали йому запитання в месенджер, однак відповіді не отримали.

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що після відставки Руслана Кравченка управлінські функції в Офісі генерального прокурора виконує його заступник Максим Крим. Того ж дня журналісти «Слідство.Інфо» повідомили, що дружина посадовця Ганна, а також її батьки мають російські паспорти. За даними розслідувачів, батьки жінки залишилися в окупованому Криму, а її мати до 2021 року регулярно їздила до Росії.

Максим Крим пояснив, що його дружина родом із Севастополя та отримала російський паспорт внаслідок примусової паспортизації після окупації півострова. У 2015 році Ганна переїхала на материкову частину України, а згодом вийшла заміж за посадовця. За його словами, вона також зверталася до російської дипломатичної установи з вимогою позбавити її громадянства РФ.