Президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва затримали за державну зраду

Родина заарештованого президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва володіє нерухомістю у Франції на 6 млн євро, або 250 млн грн. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проекту «Схеми» та проекту Scanner Project.

Як з’ясували журналісти, син затриманого СБУ В’ячеслава Богуслаєва Олександр Богуслаєв є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі.

Журналісти встановили, що Олександр Богуслаєв, зокрема, володіє фірмою SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS. На цю фірму записана квартира і підвальне приміщення у Ніцці на Англійській набережній вартістю 850 тис. євро.

Ще одна компанія SCI BELLE EPOQUE, підконтрольна Олександру Богуслаєву, володіє двома апартаментами на 588 та 622 квадратні метри на бульварі Гюго у Ніцці. Вартість цієї нерухомості на момент купівлі – 1 млн 320 тис. євро.

В елітному житловому комплексі в муніципалітеті Вільнев-Лубе на захід від Ніцци компанія Богуслаєва-молодшого SCI DES ANGES володіє ще двома квартирами сумарною вартістю 800 тис. євро.

На іншу французьку компанію SCI SLAVA, якою Олександр Богуслаєв володіє разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком, зареєстрований будинок на бульварі Едуарда восьмого у Ніцці. Вартість маєтка – 1 млн 620 тис. євро.

Загальна ж вартість знайденої журналістами нерухомості, відповідно до офіційних документів, на момент купівлі складала 4 млн 590 тис. євро. Якщо врахувати, що вартість нерухомості у Франції за 10 років офіційно зросла приблизно на 30%, вийде 5,9 млн євро.

Журналісти звернулися до Олександра і В’ячеслава Богуслаєвих із запитами про коментарі. Також «Схеми» очікують на відповіді від прокуратури та СБУ щодо того, чи правоохоронці планують звертатися до країн-партнерів щодо арешту закордонних активів родини Богуслаєва та чи планують домагатися їхньої конфіскації на користь України.

Нагадаємо, 22 жовтня СБУ затримала президента компанії «Мотор Січ», екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

Пізніше Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва, що підтверджують його співробітництво з ворогом. Також журналісти з'ясували, що Богуслаєв з жовтня 2000 року має російське громадянство та нерухомість у Москві.

4 листопада, за клопотанням СБУ, суд арештував майно посадовців «Мотор Січі» майже на мільярд гривень. Йдеться про корпоративні права й активи, до яких входить нерухомість, автомобілі й гроші підозрюваних.