Рєзанцев із серпня 2020 року обіймає посаду командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ

Журналісти «Слідства.Інфо» та «Телебачення Торонто» у вівторок, 28 липня, повідомили, що російський генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, про ліквідацію якого повідомляли ще у 2022 році, насправді живий. Це підтвердило листування кримського попа-зрадника Дмітрія Кроткова, доступ до якого редакції отримали від власних джерел.

З переписки випливає, що Рєзанцев активно спілкувався з Кротковим щонайменше з жовтня 2023 року. Генерал допомагав організовувати так звані «гуманітарні місії» священника на тимчасово окуповані території, а також координував питання його безпеки через російських військових.

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«Позивний “Спорт”. Це начальник штабу 155-ї бригади морської піхоти. Відповідає за вашу безпеку!» – пише Яков Рєзанцев Кроткову під час планування однієї з його поїздок.

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Як з'ясували журналісти, саме Яков Рєзанцев підписав для Кроткова відомчу медаль Міністерства оборони РФ «За зміцнення бойової співдружності». Крім того, листування та контакти свідчать про тісні зв'язки попа-зрадника не лише з командуванням російської армії, а й із представниками ФСБ, окупаційної прокуратури, слідчого комітету та іншими посадовцями окупаційної влади Криму.

«Священник Дмітрій Кротков періодично запрошував Рєзанцева на “церковний нетворкінг” – зустрічі, де часто збиралися представники силових структур, кримські священники, прокурори, ФСБівці та судді. Так Дмітрій Кротков формував навколо себе коло лояльних до нього людей, яких – за потреби – зводив між собою» – додають журналісти.