Село Новий Кропивник розташоване у передгір'ї Карпат біля курортної Східниці

ДБР та поліція розслідують можливі зловживання начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрія Кавецького при безкоштовному виділенні 2 га в селі Новий Кропивник неподалік курортного селища Східниця. Журналісти NGL.media з’ясували, хто в результаті отримав там ділянки. Зокрема, це мама в.о. голови Львівської облради Юрія Холода та родичі колишнього нардепа від «Слуги народу» Ореста Саламахи.

У розслідуванні йдеться про 2 га в Новому Кропивнику, вартість яких експерти оцінюють у 100 тис. доларів, хоча після підведення комунікацій, дороги і зміни цільового призначення ділянки під будівництво її вартість може зрости і до 500 тис. дол.

Цю ділянку головне управління Держгеокадастру у Львівській області безкоштовно виділило 19-річному львів’янину Олександру Голубєву у 2021 році для «ведення особистого селянського господарства». Журналісти з’ясували, що наказ про виділення землі за підписом Андрія Кавецького не має номера і, за даними ДБР, не був зареєстрований у системі документообігу Держгеокадастру, що може свідчити про підробку документів.

Уже за три місяці Голубєв нібито продає 2 га землі за 45,5 тис. грн Павлу Виговському, товаришу Кавецького. Голубєв навіть не брав участі у продажу – його інтереси представляв юрист Роман Базарник, колишній колега Павла Виговського, з яким вони разом працювали в компанії «Коудайс Україна», що виробляє комбікорми.

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Ділянку розміром з майже три футбольні поля у престижній курортній зоні Павло Виговський купив лише за 45,5 тис. грн чи 1700 доларів. Сільськогосподарські ділянки тієї ж площі у цьому районі оцінюють у 70–90 тис. доларів.

Те, що Павло Виговський – близька до Андрія Кавецького людина, підтверджується не лише земельною історією, а й тим, що саме на нього Кавецький оформляв два автомобілі Audi, на яких кілька років їздив сам.

41-річний Павло Виговський зареєстрований як адвокат у місті Дубляни біля Львова. Уже за кілька тижнів Павло Виговський розділив свої два гектари на 12 ділянок різної площі і розгорнув продаж.

Нині ця територія густо поросла травою, чагарником і поодинокими деревами. 42 сотки тут й досі належать Павлу Виговському. А решту землі він продав у понад 20 разів дорожче ніж придбав, заробивши загалом 775,8 тис. грн. Але ціна продажу все одно була нижча від ринкової.

Серед покупців є 56-річна Романа Холод, мати в. о. голови Львівської облради Юрія Холода. Вона придбала 10 соток за 85 тис. грн у жовтні 2022 року. А у 2025 році, вже після початку розслідування ДБР, перепродала цю ділянку за 110 тис. грн своїй колишній підлеглій Соломії Білоус. Коментуючи придбання цієї землі, сам Юрій Холод назвав це самостійним рішенням мами.

Ще 10 соток дісталось Юлії Кондрат – співвласниці компаній з нерухомості, зокрема ТОВ «Гранд-Палац», що входить у групу компаній родичів колишнього нардепа від «Слуги народу» Ореста Саламахи – Тараса Саламахи та Володимира Дороша. Юлія Кондрат заплатила Виговському 25 тис. грн на початку 2023 року, а у листопаді минулого року перепродала Олегу Січевському за 445 тис. грн.

Серед інших власників землі – Вадим Ладницький, екс-юрист компаній олігарха Петра Димінського, декан факультету права Львівського торгово-економічного університету Олександр Котуха, львівський підприємець Ігор Гайзер, київський забудовник Олександр Дятленко та перевізник Тарас Біщук. Усі вони або не відмовилися коментувати купівлю землі, або ухилилися від відповіді.

Паралельно з розслідуванням ДБР у січні цього року ще одне кримінальне провадження щодо афери з землею у Новому Кропивнику відкрила поліція, у межах якого перевіряють можливі зловживання з боку начальника ГУ Держгеокадастру Львівщини Андрія Кавецького.

Нагадаємо, наприкінці липня цього року нчальника ГУ Держгеокадастру Львівщини Андрія Кавецького затримали за пропозицію 30 тис. доларів хабаря співробітнику НАЗК. Суд обав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 89,8 млн грн. Заставу він не сплатив та перебуває в СІЗО.

Андрій Кавецький не раз був фігурантом гучних справ. у 2022-2023 роках йому оголошували підозри за незаконну роздачу в приватну власність землі в гірських районах (на Сколівщині, Турківщині) та у Зимноводівській громаді біля Львова, однак суди його виправдали «через недоведеність вини».