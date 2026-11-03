Для східних областей України характерні нижчі температури повітря в холодний період року та менша кількість опадів

Взимку 2026–2027 років погода в Україні може бути теплішою за норму, а також може побільшати опадів. Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла «РБК-Україна», де в Україні буде найхолодніша зима, а у яких областях очікується найтепліша погода.

Кліматологиня розповідає, що Україна – велика країна і має різноманітні погодні умови. До прикладу, взимку 2026–2027 років найвищі середні температури очікуються в південних областях, на Закарпатті, а також на Кіровоградщині та в Дніпропетровській області.

«На Закарпатті найтепліше і взимку переважає плюсова температура. Цікаво що вона відповідає березневій температурі на Харківщині», – розповідає Віра Балабух.

Найхолодніша погода взимку 2026–2027 років можлива на північному сході країни та на високогір’ї Карпат.

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«Для східних областей України характерні нижчі температури повітря в холодний період року та менша кількість опадів порівняно із західними регіонами. Це зумовлено більшою континентальністю клімату та частішим впливом антициклонів, за яких переважає малохмарна погода зі слабким вітром», – пояснює експертка.

За словами Віри Балабух, для західних областей загалом характерні м’якші зими, вища вологість повітря та менша добова амплітуда температури порівняно зі східними регіонами, зокрема Харківською областю.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що 4 та 5 листопада в Карпатах, на заході та півночі буде дощ із мокрим снігом. Детальний прогноз погоди в листопаді читайте за посиланням.