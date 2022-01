Учасники проекту української редакції «Радіо Свобода», що інформує про актуальні теми жителів східних областей України, «Донбас Реалії» створили інтерактивну мапу військової присутності Росії біля українських кордонів та на окупованих територіях. Про це повідомляється на сайті проекту.

Як повідомляється, на карті зібрані усі дані про скупчення російських підрозділів на кордонах, які були відкриті західними медіа з листопада 2021 року.

Також там позначені місця тренувань і зберігання зброї на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, знайдені проектом за останні кілька років.

З карти можна перейти на:

публікації про кожен із цих полігонів, де є інформація про види техніки та озброєння, які там зберігаються

на супутникові знімки, отримані західними медіа від компанії Maxar Technologies

відео перекидання техніки, яке люди публікували у мережі

Автори проекту запевнили, що карта буде оновлюватися, щойно з’являтимуться нові дані.

Як інформував ZAXID.NET, у листопаді минулого року Росія, яка анексувала Крим та окупувала частину Донбасу, створивши там маріонеткові квазідержавні утворення «ДНР» і «ЛНР» почала нарощувати військову присутність на кордоні з Україною.

На тлі цього президент Росії Володимир Путін на переговорах з президентом США Джозефом Байденом озвучив низку вимог для деескалації напруженості в безпековій сфері: припинити розширення НАТО на схід, відмовитися від створення військових баз на території держав колишнього СРСР, а також не розміщувати збройні сили та озброєння в європейських державах на додачу до сил, які вже були розміщені станом на травень 1997 року.

Американо-російські переговори в Женеві 10 січня, що тривали вісім годин, закінчилися безрезультатно. Проте із заяв їх учасників американські коментатори роблять висновок про те, що США відкинули головне із списку вимог Росії – гарантії невступу України до НАТО.

12 січня відбулося засідання Ради РФ – НАТО у Брюсселі. За його підсумками генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що наявні розбіжності між сторонами буде нелегко подолати, однак позитивною ознакою є те, що країни члени-НАТО та Росія сіли за стіл переговорів. Російська делегація наразі не робила заяву про підсумки перемовин.

На 13 січня заплановані переговори представників Росії та ОБСЄ у Відні.

Росія розмістила біля кордонів України додаткові ударні сили для атаки з повітря, написало 11 січня видання New York Times з посиланням на інформацію від посадових осіб США. Бойові та транспортні вертольоти, поряд із штурмовиками, стануть перевагою Росії, якщо Путін вирішить вторгнутися до України, заявляють співрозмовники видання. Крім того, ввечері 11 січня Міноборони РФ повідомило про початок військових навчань поблизу кордону України.

Джерела New York Times в американській розвідці стверджують, що Росія планує наростити стотисячне угруповання біля кордонів до 175 тис. бійців. При цьому в тому ж матеріалі йдеться, що можливий напад на підконтрольні українській владі території може бути відкладено через погодні умови, оскільки через теплу зиму ґрунт на сході України поки що не замерз. Розвідники вважають, що це може змусити перенести операцію на лютий.

Крім того, частина експертів, опитаних The Guardian, вважають масштабну операцію із захопленням Києва та Харкова малоймовірною. У доповіді Institute for the Study of War йдеться, що для повноцінної окупації тільки столиці та великих міст на сході України необхідно до 325 тис. військовослужбовців, однак наразі аналітики не спостерігають жодних ознак мобілізації або залучення військ національної гвардії та/або військової поліції.