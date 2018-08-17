ЗМІ знайшли в архівах газети, які попереджали про глобальне потепління ще 106 років тому

В публікаціях йшлося про шкоду для атмосфери від спалювання вугілля

СвітВолодимир Пиріг, 17 серпня4090

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У новозеландських архівах виявили газети, які попереджали про глобальне потепління в серпні 1912 року, повідомило видання Business Insider.

Зокрема, 14 серпня 1912 року газета Rodney and Otamatea Times надрукувала абзац про це в розділі «Наукові замітки і новини». У короткій замітці попереджали, що атмосфера Землі змінюється через те, що світові економіки нарощують виробництво викопних видів палива.

«Споживання вугілля впливає на клімат», – йшлося в заголовку.

«Печі в світі тепер спалюють близько 2 мільярдів тонн вугілля на рік. Коли вугілля спалюється, об'єднуючись з киснем, воно щорічно додає до атмосфери близько 7 мільярдів тонн вуглекислого газу. Це, як правило, робить повітря ефективнішою ковдрою для Землі і піднімає її температуру. Ефект може бути значним протягом декількох століть», – йшлося в замітці.

Схожий текст був опублікований місяцем раніше, 17 липня 1912 року, в австралійському Braidwood Dispatch. До цього дуже схожу згадку про наслідки спалювання вугілля виявили у виданні Popular Mechanics за березень 1912 року. Фактично, журналісти відстежили наукову дискусію про вплив вугілля на атмосферу Землі аж до 1850-х років.

«На жаль, сьогодні мало що змінилося: людство споживає понад 5,3 млрд тонн вугілля щорічно. У той час, як темпи видобутку вугілля сповільнюються в США, вони ростуть в країнах, що розвиваються, особливо в зростаючих економіках Індії та Китаю. Ця діяльність веде до руйнівних наслідків для екосистем Землі і для тих, хто намагається дихати в забруднених районах», – наголосили журналісти Business Insider.

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