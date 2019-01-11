Знайдений після чотирьох діб пошуків лижник Ігор Грищенко перебуває у реанімації з обмороженнями

СуспільствоКатерина Родак, сьогодні, 09:2540360

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Знайдений після чотирьох діб пошуків лижник Ігор Грищенко перебуває у реанімації з обмороженнями
фото ДСНС
Чоловіка більше чотирьох діб шукали рятувальники та місцеві волонтери

Знайдений у горах на Закарпатті 34-річний киянин Ігор Грищенко перебуває у реанімації з обмороженнями та переохолодженням. Про стан лижника, якого знайшли на п'яту добу після зникнення у районі гори Гемба, розповіла ZAXID.NET речниця ДСНС у Закарпатській області Наталія Батір.

Ігоря Грищенка знайшли місцеві мисливці у хатині лісників біля села Берізники близько 21:00, вони напоїли його чаєм і віддали рятувальникам. За словами Наталії Батір, чоловіка одразу госпіталізували до Свалявської районної лікарні, зараз його стан – задовільний.

«Він перебуває в реанімаційному відділенні Свалявської районної лікарні. У нього загальне переохолодження організму та обмороження пальців рук та нижніх кінцівок. Станом його здоров’я задовільний. Зараз він проходить повне обстеження», – повідомила вона.

Нагадаємо, про те, що Ігоря Грищенка відшукали, ДСНС України повідомила о 23:00 10 січня. Чоловіка знайшли за орієнтирами, які він напередодні повідомив рятувальникам під час телефонного дзвінка. Загалом чоловіка шукали більше чотирьох діб, він загубився в горах ще увечері 6 січня, коли разом зі своїм другом спускався з гори Гемба.

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