У ЖК Soul Park стартує бронювання нової черги

LEV Development оголошує про старт бронювання квартир та паркінгів у новій черзі житлового комплексу Soul Park, що зводиться на вулиці Орлика поруч із Замарстинівським парком.

Перші 20 ексклюзивних квартир з душею, які створені для ідеального життя, можна придбати за вигідними умовами.

Перші 20 квартир можна придбати зі знижкою / Фото LEV Development

Умови акції при повній оплаті:

- 11% на трикімнатні квартири;

- 10% на двокімнатні;

- 8% на однокімнатні.

При розтермінуванні теж передбачена знижка – 3% на усі квартири.

Умови акції на паркінги:

1 паркомісце – знижка 12%;

2 паркомісця – 15%;

3 і більше паркомісць – 16% на всі.

Пропозиція діє до 30 вересня 2025 року. Щоб отримати більше інформації про ЖК Soul Park та знижки, телефонуйте за номером: +38 067 4000 097.

Також вигідні пропозиції розповсюджуються на паркінги / Фото LEV Development

ЖК Soul Park: тут кожна деталь має значення

Soul Park – це житловий комплекс бізнес-класу з унікальною концепцією – park city living. На території передбачені зелені зони, двір без машин, продумані публічні простори та власне водне плато, вздовж якого розташований променад для прогулянок та відпочинку.

На території резиденти матимуть усе необхідне для комфортного проживання – магазини, кав’ярні, ресторани, фітнес-зали, сервіси, офіси та навчальні заклади, зони для занять спортом та роботи на свіжому повітрі, велодоріжки, дитячі майданчики.

На території буде все необхідне для комфортного життя / Фото LEV Development

Каскадні малоповерхові будівлі в скандинавському стилі доповнюються просторими терасами, балконами та затишними патіо.

У житловому комплексі представлені квартири різної площі та класу із продуманим зонуванням, щоб кожен охочий міг знайти найкращий для себе варіант. На найвищих поверхах розташовані представницькі квартири з високими стелями, покращеною шумоізоляцією та дизайнерськими холами.