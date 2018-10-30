В оргкомітеті змагань стверджують, що Бєлобоков воював, але де саме — приховують

Володар золотої медалі «Ігор нескорених–2018» у складі української збірної Олександр Бєлобоков насправді у війні на сході участі не брав, поранення там не отримував, тому не мав права брати участь у міжнародних змаганнях ветеранів. Також спортсмен поширює дописи з фото президента країни-агресора Володимира Путіна. Про це пише «Новинарня» з посиланням на інформацію, зокрема, волонтерки Діани Макарової.

22 жовтня в Австралії на спортивних змаганнях для військовослужбовців, які зазнали поранень у ході бойових дій, під назвою «Ігри нескорених» учасник української команди Олександр Бєлобоков завоював золоту медаль з веслування на тренажерах. Раніше спортсмен стверджував, що 2014 року отримав мінно-осколкові поранення під час боїв за Маріуполь.

Проте на його сторінці у російській соцмережі «ВКонтанте» є фото з російською символікою, окрім того Бєлобоков виступає за братання російських та українських спортсменів та поширює портрет Путіна.

Скріншот зі сторінки Бєлобокова, який у «ВКонтакте» має псевдо Султанов

Волонтери зазначають, що до поїздки в Австралію він стверджував, що частину руки він втратив в боях за Маріуполь у травні 2014-го. У нього була відірвана вибухом гранати рука, він нібито сам дійшов до медиків, а відірвану руку ніс у вцілілій руці, згодом пошкоджений орган пришили. Проте добровольчих підрозділів, які стояли у травні 14-го року в Маріуполі, не так вже й багато – тому їх швидко змогли опитати. Бєлобокова ніхто не знав, ніхто не міг пригадати такого бійця.

Волонтери та журналісти прискіпливо почали вивчати історію поранення та бойового шляху Бєлобокова і, звичайно, найперше звернулись до оргкомітету «Ігор нескорених» в Україні. На звернення їм відповіли, що Бєлобоков був розвідником і ходив у тил ворога, що усі учасники збірної «Invictus Games 2018 Україна» «пояснення прийняли і не мають жодних претензій до Бєлобокова».

Згодом журналісти отримали медичну довідку про поранення Бєлобокова, де було вказано, що травму він отримав, катаючись на катері. У документі зазначене, що «травму отримано в побуті».

Фото медичної довідки про травму Бєлобокова

Як пише «Обозреватель», опис подій підтвердив головний тренер молодіжної збірної України з важкої атлетики Артем Удачин. За його словами, Бєлобоков не раз переказував йому історію про те, як отримав травму: «Катався на моторці або катамарані, руки потрапили під гвинт».

Журналісти припускають, що золотий призер «Ігор нескорених» для військових – взагалі не був військовим і не брав участі у боях за Маріуполь, як він стверджував та як стверджували в українській збірній. Найімовірніше, Бєлобокова взяли до команди у гонитві за результатом.

«Організатори (української команди «Ігор нескорених», - ред.) опублікували офіційну заяву щодо цієї ситуації, в якій повторили, що 2014 року Олександр був під прикриттям (цим вони пояснили його проросійські пости), належав до 8-го окремого батальйону УДА (хоча в батальйоні підтвердили, що такого бійця у них не було) та має мінно-вибухову травму (що не відповідає інформації, отриманої з медичної виписки Бєлобокова)», – пише волонтерка Діана Макарова.

Зокрема, в офіційній заяві оргкомітету йдеться, що Бєлобоков воював, але не наводять ні подробиць бойового минулого Бєлобокова, ні доказів його участі в АТО, посилаючись на виняткову таємність його діяльності навесні 2014 року.

Нагадаємо, за підсумками «Ігор нескорених» в активі українців 20 медалей, із яких 7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові. У 2017 році Україна вперше взяла участь у цих замганнях, що відбувалися в Торонто (Канада). Тоді українська збірна здобула 8 золотих, 4 срібні та 2 бронзові нагороди (загалом — 14).

Бєлобоков цьогоріч завоював одну золоту і одну срібну медалі.