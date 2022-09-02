Керівницю громадської організації «Дім Сірка» із Калуша Лесю Кошелєву зобов'язали виплатити 5 тис. грн постраждалій відвідувачці притулку для тварин. У травні цього року між жінками виник конфлікт після того, як Леся Кошелєва помітила, що під ворота притулку принесли цуценя. Вона наздогнала жінку, яка підкинула собаку, і під час розмови, за версією правоохоронців, кілька разів її вдарила рукою. Сама ж постраждала повідомила, що не підкидала цуценя, а просто повернула його на місце – тварина прибилася до жінки під час прогулянки біля притулку «Дім Сірка».

Як зазначається у вироку Калуського міськрайонного суду, інцидент стався ввечері 28 травня 2022 року поблизу притулку для тварин «Дім Сірка» на вулиці Чорновола у Калуші. Туди місцева мешканка принесла цуценя. Водночас до притулку приїхала його керівниця Леся Кошелєва на авто, побачила, що жінка принесла цуценя і залишила поблизу притулку. Зоозахисниця вийшла з машини, наздогнала жінку та зробила їй зауваження. Далі почалася сварка і керівниця притулку, за даними слідства, напала на жінку: завдала потерпілій кілька ударів в обличчя та у спину. Медична експертиза розцінила це як легкі тілесні ушкодження.

У суді Леся Кошелєва свою вину не визнала та пояснила, що того вечора приїхала до притулку та помітила жінку, яка бігла, а за нею – маленьке цуценя. Вона вийшла з авто, наздогнала втікачку та зловила її за руку. Дівчина почала викручуватися та хотіла втекти. Між ними виник конфлікт: зоозахисниця вважала, що дівчина хоче підкинути собаку до притулку. Леся Кошелєва стверджувала, що не била дівчину, але визнала, що конфлікт був дуже емоційний.

Потерпіла під час розгляду справи пояснила, що разом з мамою, сином та зі своєю собакою поверталися від старого будинку, дійшли до вул. Чорновола та побачили поблизу дороги на тротуарі маленьке цуценя. Песик пішов за ними і вона вирішила повернути собачку на те місце, де він перебував, тому взяла цуценя на руки та віднесла його на траву, близько 30 м від воріт притулку «Дому Сірка». Після цього почала швидко від нього тікати, щоб він її не наздогнав. У той час повз неї проїжджав автомобіль, зупинившись зі сторони пасажира вийшла незнайома їй жінка, наздогнала її та побила, вважаючи, що потерпіла підкинула собаку зоозахисникам. Потерпіла викликала поліцію. У суді просила зобов’язати обвинувачену компенсувати їй моральну шкоду в сумі 20 тис. грн.

Відтак суддя Калуського міськрайонного суду Олександра Кардаш визнала керівницю притулку «Дім Сірка» Лесю Кошелєву винною за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження) країни та зобов’язала сплатити 850 грн штрафу. Крім того, цивільний позов потерпілої суд задовольнив частково: обвинувачені має компенсувати жінці 5 тис. грн моральної шкоди. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.