Нещодавно військовим вдалося провести одну з наймасштабніших операцій

До тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині українські військові за допомогою дронів доставили близько чотири тонни продуктів для цивільного населення. Їжу одночасно доправили на 100 визначених локацій міста. Про це у неділю, 27 вересня, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Нещодавно вдалося провести одну з наймасштабніших таких операцій. У взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою «Грім», 34-ю бригадою морської піхоти «Борисфен», підрозділом «Болгаричі» 11-ї бригади НГУ, 34-м полком Національної гвардії та 79-м прикордонним загоном доставили близько 4000 кілограмів продуктів одразу на сто визначених локацій міста», – йдеться у повідомленні.

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Системно передавати продовольство жителям окупованих Олешок через Дніпро за допомогою безпілотників почали ще в березні. Українська сторона продовжує такі операції, оскільки місцеві жителі мають обмежений доступ до їжі, води та електроенергії.

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За наданою інформацією, в окупованому місті залишаються близько 2 тис. українців, серед яких майже 50 дітей. Російські військові намагаються перешкоджати доставці гуманітарної допомоги. Зокрема, вони збивають безпілотники з продуктами, а також можуть відбирати або перепродавати їжу, призначену для цивільних.

Місцевих жителів також затримують за отримання гуманітарних пакунків. За словами української сторони, окупанти можуть незаконно утримувати людей і застосовувати до них насильство.

Українська сторона наголошує, що блокування гуманітарної допомоги та створення умов для голоду серед цивільного населення є воєнними злочинами.

Нагадаємо, в окупованих Олешках на Херсонщині погіршується гуманітарна ситуація. Мешканці міста стикаються з нестачею їжі, води та ліків, а доступ до електроенергії й медичної допомоги стає дедалі складнішим. Як повідомив 26 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, у таких умовах залишаються і діти. За його словами, через нестачу продовольства деякі жителі змушені харчуватися травою та бур’янами.