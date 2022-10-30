Американські аналітики вважають, що відповідь була «пропорційною»

Атаку на фрегат класу Григорович Чорноморського флоту РФ біля Севастополя, ймовірно, вчинили Збройні сили України. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як відомо, міністерство оборони РФ заявило, що українські сили використали сім автономних морських безпілотників і дев'ять БПЛА для здійснення «терористичної атаки на ЧФ» та цивільні об'єкти в Севастополі тимчасово окупованого Криму.

У звіті аналітиків зазначається, що кадри з соціальних мереж задокументували невідому кількість безпілотних надводних апаратів, які завдали удару щонайменше по одному фрегату класу Григорович у Севастополі 29 жовтня.

Росіяни не визнали жодних пошкоджень фрегата, подібно до того, як Міністерство оборони Росії заперечувало будь-які пошкодження крейсера Москва.

У ISW також наголосили, що до складу Чорноморського флоту входять три фрегати типу «Григорович», всі вони здатні запускати крилаті ракети «Калібр». На думку військових експертів, рішення України, якщо таке було, завдати удару по фрегату з «Калібрами» нині має сенс, враховуючи інтенсивну кампанію російських безпілотників і ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

«Якби Київ віддав наказ про цю атаку, це було б пропорційною, навіть стриманою відповіддю на масштабну російську кампанію стратегічних бомбардувань цивільних об'єктів по всій Україні протягом останніх кількох тижнів», – додають аналітики.

Як інформував ZAXID.NET, вранці у суботу, 29 жовтня, у Севастополі пролунали вибухи в районі місця базування російських кораблів. Окупаційна «влада» міста та міноборони РФ заявили про «атаку безпілотників» в акваторії Севастопольської бухти, яку нібито «відбили російські кораблі». Однак згодом в міноборони РФ повідомили, що «під час відбиття атаки безпілотників» у Севастополі отримав «незначні пошкодження» морський тральник Іван Голубець.

Водночас місцеві пабліки пишуть про ушкодження фрегата Адмірал Макаров, який є носієм крилатих ракет і неодноразово використовувався для обстрілів України. Зокрема, повідомляють про пошкодження радіолокаційної системи на фрегаті та «дірку в мінному тральнику».

В ОК Південь заявили, що причиною вибухів у Севастополі могли стати невдалі запуски ракет ППО. Утім, офіційного підтвердження про знищення російських кораблів у Севастополі наразі немає.

У міноборони та МЗС РФ звинуватили Україну та Британію в атаці на кораблі Чорноморського флоту, назвавши її «терактом», та повідомили, що Росія виходить із так званої зернової угоди.