Унаслідок влучання згоріли машини окупантів у Каховці на Херсонщині

Збройні сили України розгромили логістичну колону російських окупантів у районі Каховки на окупованій частині Херсонщини. Ймовірно, це сталося ще 25 серпня, саме тоді деякі канали повідомляли про потужний приліт у Каховці.

Знищена колона була у складі 205 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, саме вона причетна до підриву Каховської ГЕС. Відео розгрому окупантів, яке зняли окупанти, опублікував військово-політичний оглядач проекту «Інформаційний опір» Олександр Коваленко в неділю, 27 серпня.

«Ось він, прильотик... Ось машинка... Ось так ось вся колона розбита», – каже голос за кадром і додає, що на відео потрапили не всі пошкоджені машини.

Нагадаємо, 28 червня «Радіо Свобода» опублікувало переговори російських окупантів у ніч підриву Каховської ГЕС. На той час позиції на ГЕС і довкола неї облаштувала саме 205-та бригада.

Окупанти підірвали Каховську ГЕС уночі 6 червня. Станцію, як і Каховське водосховище, зруйновано повністю.